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Сальдо призвал херсонцев сделать исторический выбор на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
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Сальдо призвал херсонцев сделать исторический выбор на референдуме
Сальдо призвал херсонцев сделать исторический выбор на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
Сальдо призвал херсонцев сделать исторический выбор на референдуме
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона проявить гражданскую сознательность и прийти на референдум, чтобы сделать... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:52
2022-09-20T17:20
в мире
владимир сальдо
денис пушилин
леонид пасечник
херсонская область
украина
донецкая народная республика
нато
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона проявить гражданскую сознательность и прийти на референдум, чтобы сделать исторический выбор.В соответствии с указом референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года."Призываю всех жителей Херсонской области проявить гражданскую сознательность и прийти на референдум, чтобы сделать свой исторический выбор ради благополучия нашего края и будущего наших детей.", - написал Сальдо в своем Telegram-канале."Это необходимое решение в условиях постоянных актов террора со стороны вооруженных формирований Украины и стран — членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения на нашей земле", - добавил он.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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херсонская область
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в мире, владимир сальдо, денис пушилин, леонид пасечник, херсонская область , украина, донецкая народная республика, нато
В мире, Владимир Сальдо, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Херсонская область , Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
15:52 20.09.2022 (обновлено: 17:20 20.09.2022)
 
Сальдо призвал херсонцев сделать исторический выбор на референдуме

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России проведут с 23 по 27 сентября

© Фото : Владимир Сальдо / ВКГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Владимир Сальдо / ВК
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона проявить гражданскую сознательность и прийти на референдум, чтобы сделать исторический выбор.
В соответствии с указом референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года.
"Призываю всех жителей Херсонской области проявить гражданскую сознательность и прийти на референдум, чтобы сделать свой исторический выбор ради благополучия нашего края и будущего наших детей.", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
"Это необходимое решение в условиях постоянных актов террора со стороны вооруженных формирований Украины и стран — членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения на нашей земле", - добавил он.
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Глава Херсонской администрации попросил Россию помочь провести референдум
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.
Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Мужчина на аллее в парке в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Большинство жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России, показал опрос
 
В миреВладимир СальдоДенис ПушилинЛеонид ПасечникХерсонская областьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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