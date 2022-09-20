https://ria.ru/20220920/referendum-1818184231.html

Сальдо призвал херсонцев сделать исторический выбор на референдуме

Сальдо призвал херсонцев сделать исторический выбор на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022

Сальдо призвал херсонцев сделать исторический выбор на референдуме

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона проявить гражданскую сознательность и прийти на референдум, чтобы сделать... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:52

2022-09-20T15:52

2022-09-20T17:20

в мире

владимир сальдо

денис пушилин

леонид пасечник

херсонская область

украина

донецкая народная республика

нато

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона проявить гражданскую сознательность и прийти на референдум, чтобы сделать исторический выбор.В соответствии с указом референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года."Призываю всех жителей Херсонской области проявить гражданскую сознательность и прийти на референдум, чтобы сделать свой исторический выбор ради благополучия нашего края и будущего наших детей.", - написал Сальдо в своем Telegram-канале."Это необходимое решение в условиях постоянных актов террора со стороны вооруженных формирований Украины и стран — членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения на нашей земле", - добавил он.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818174186.html

https://ria.ru/20220920/opros-1818183119.html

херсонская область

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир сальдо, денис пушилин, леонид пасечник, херсонская область , украина, донецкая народная республика, нато