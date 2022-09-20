https://ria.ru/20220920/referendum-1818170338.html

Пушилин рассказал о наказании за попытки помешать проведению референдума

Пушилин рассказал о наказании за попытки помешать проведению референдума - РИА Новости, 20.09.2022

Пушилин рассказал о наказании за попытки помешать проведению референдума

Народный совет Донецкой Народной Республики единогласно принял законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за попытки сорвать или исказить... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:18

2022-09-20T15:18

2022-09-20T15:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

в мире

денис пушилин

луганская народная республика

леонид пасечник

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Народный совет Донецкой Народной Республики единогласно принял законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за попытки сорвать или исказить результаты референдума о вхождении в РФ, заявил представитель администрации главы ДНР Игорь Мазур.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением.Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818162506.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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донецкая народная республика, россия, в мире, денис пушилин, луганская народная республика, леонид пасечник, референдум в донбассе