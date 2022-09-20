Пушилин рассказал о наказании за попытки помешать проведению референдума
Пушилин заявил об уголовной ответственности за попытки помешать проведению референдума
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Народный совет Донецкой Народной Республики единогласно принял законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за попытки сорвать или исказить результаты референдума о вхождении в РФ, заявил представитель администрации главы ДНР Игорь Мазур.
"Рассматриваем проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную выдачу и получение бюллетеней, и бюллетеней для референдума. А также за нарушение порядка обработки персональных данных при подготовке и проведения референдума. Данный проект необходим для недопущения совершения действий, искажающих результаты голосования, а также в целях обеспечения безопасности участников избирательного и референдумного процесса", - сообщил Мазур.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением.
Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.