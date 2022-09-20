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Пушилин рассказал о наказании за попытки помешать проведению референдума - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818170338.html
Пушилин рассказал о наказании за попытки помешать проведению референдума
Пушилин рассказал о наказании за попытки помешать проведению референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Пушилин рассказал о наказании за попытки помешать проведению референдума
Народный совет Донецкой Народной Республики единогласно принял законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за попытки сорвать или исказить... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:18
2022-09-20T15:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
в мире
денис пушилин
луганская народная республика
леонид пасечник
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Народный совет Донецкой Народной Республики единогласно принял законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за попытки сорвать или исказить результаты референдума о вхождении в РФ, заявил представитель администрации главы ДНР Игорь Мазур.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением.Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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донецкая народная республика, россия, в мире, денис пушилин, луганская народная республика, леонид пасечник, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Референдум в Донбассе
15:18 20.09.2022
 
Пушилин рассказал о наказании за попытки помешать проведению референдума

Пушилин заявил об уголовной ответственности за попытки помешать проведению референдума

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Народный совет Донецкой Народной Республики единогласно принял законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за попытки сорвать или исказить результаты референдума о вхождении в РФ, заявил представитель администрации главы ДНР Игорь Мазур.
"Рассматриваем проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную выдачу и получение бюллетеней, и бюллетеней для референдума. А также за нарушение порядка обработки персональных данных при подготовке и проведения референдума. Данный проект необходим для недопущения совершения действий, искажающих результаты голосования, а также в целях обеспечения безопасности участников избирательного и референдумного процесса", - сообщил Мазур.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением.
Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

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