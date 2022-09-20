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Миронов призвал как можно скорее провести референдум по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818157035.html
Миронов призвал как можно скорее провести референдум по ДНР и ЛНР
Миронов призвал как можно скорее провести референдум по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.09.2022
Миронов призвал как можно скорее провести референдум по ДНР и ЛНР
Сейчас необходимо как можно скорее провести референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, заявил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:53
2022-09-20T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
сергей миронов
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сейчас необходимо как можно скорее провести референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, заявил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в ходе выставки "Za нами победа. Сила в правде" в Госдуме."Люди Донбасса гибли за будущее русского мира, они погибли за то, чтобы русская земля была русской землей, чтобы и ДНР, и ЛНР, и многие другие освобожденные от нацизма территории в ближайшем уже времени стали территорией России со всеми вытекающими последствиями. Все прекрасно понимают, почему сейчас необходимо как можно скорее провести референдум, и чтобы эти территории действительно стали территорией Российской Федерации", - заявил Миронов.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220920/donbass-1818052437.html
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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в мире, сергей миронов, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, ситуация в днр и лнр, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Миронов, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Референдум в Донбассе
14:53 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
 
Миронов призвал как можно скорее провести референдум по ДНР и ЛНР

Миронов призвал скорее провести референдум по вхождению ДНР и ЛНР в состав России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сейчас необходимо как можно скорее провести референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, заявил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в ходе выставки "Za нами победа. Сила в правде" в Госдуме.
"Люди Донбасса гибли за будущее русского мира, они погибли за то, чтобы русская земля была русской землей, чтобы и ДНР, и ЛНР, и многие другие освобожденные от нацизма территории в ближайшем уже времени стали территорией России со всеми вытекающими последствиями. Все прекрасно понимают, почему сейчас необходимо как можно скорее провести референдум, и чтобы эти территории действительно стали территорией Российской Федерации", - заявил Миронов.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей МироновРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРРеферендум в Донбассе
 
 
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