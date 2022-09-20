14:53 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
Миронов призвал как можно скорее провести референдум по ДНР и ЛНР
Миронов призвал скорее провести референдум по вхождению ДНР и ЛНР в состав России
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сейчас необходимо как можно скорее провести референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, заявил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в ходе выставки "Za нами победа. Сила в правде" в Госдуме.
"Люди Донбасса гибли за будущее русского мира, они погибли за то, чтобы русская земля была русской землей, чтобы и ДНР, и ЛНР, и многие другие освобожденные от нацизма территории в ближайшем уже времени стали территорией России со всеми вытекающими последствиями. Все прекрасно понимают, почему сейчас необходимо как можно скорее провести референдум, и чтобы эти территории действительно стали территорией Российской Федерации", - заявил Миронов.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.