https://ria.ru/20220920/referendum-1818157035.html

Миронов призвал как можно скорее провести референдум по ДНР и ЛНР

Миронов призвал как можно скорее провести референдум по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.09.2022

Миронов призвал как можно скорее провести референдум по ДНР и ЛНР

Сейчас необходимо как можно скорее провести референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, заявил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:53

2022-09-20T14:53

2022-09-20T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

сергей миронов

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сейчас необходимо как можно скорее провести референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, заявил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в ходе выставки "Za нами победа. Сила в правде" в Госдуме."Люди Донбасса гибли за будущее русского мира, они погибли за то, чтобы русская земля была русской землей, чтобы и ДНР, и ЛНР, и многие другие освобожденные от нацизма территории в ближайшем уже времени стали территорией России со всеми вытекающими последствиями. Все прекрасно понимают, почему сейчас необходимо как можно скорее провести референдум, и чтобы эти территории действительно стали территорией Российской Федерации", - заявил Миронов.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220920/donbass-1818052437.html

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей миронов, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, ситуация в днр и лнр, референдум в донбассе