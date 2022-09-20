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Жители Донбасса, Запорожской, Херсонской областей готовы идти на референдум - РИА Новости, 20.09.2022
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Жители Донбасса, Запорожской, Херсонской областей готовы идти на референдум
Жители Донбасса, Запорожской, Херсонской областей готовы идти на референдум - РИА Новости, 20.09.2022
Жители Донбасса, Запорожской, Херсонской областей готовы идти на референдум
Подавляющее большинство жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей намерены принять участие в референдуме о присоединении их территорий к России,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:29
2022-09-20T15:09
денис пушилин
леонид пасечник
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нато
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей намерены принять участие в референдуме о присоединении их территорий к России, следует из результатов исследования компании ИНСОМАР.Респондентов спросили, они бы скорее приняли или не приняли бы участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, если референдум состоялся бы "в ближайшее воскресенье".Скорее бы приняли участие в голосовании 80% респондентов из ДНР, 14% - не приняли бы, 6% - затруднились с ответом.В ЛНР изъявили готовность принять участие в референдуме 83%, не приняли бы участие - 12%, затруднились с ответом - 5%.В Запорожской области скорее приняли бы участие в голосовании 72%, об обратном сообщили 14%, столько же (14%) затруднились с ответом.В Херсонской области доля тех, кто готов участвовать в голосовании за территориальную принадлежность, составила 65%, 24% - скорее не примут участие, 11% - затруднились с ответом.ИНСОМАР провел телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик 19 сентября. Всего было опрошено по 1000 респондентов на каждой территории, предельная погрешность выборки составляет 3,1%.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818144207.html
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херсонская область
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донецкая народная республика
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денис пушилин, леонид пасечник, евгений балицкий, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, украина, вооруженные силы украины, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
14:29 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
 
Жители Донбасса, Запорожской, Херсонской областей готовы идти на референдум

Исследование: жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей пришли бы на референдум

© РИА НовостиВ Херсоне, на самой высокой точке города - телевышке, подняли гигантский триколор ко Дню флага России
В Херсоне, на самой высокой точке города - телевышке, подняли гигантский триколор ко Дню флага России
© РИА Новости
В Херсоне, на самой высокой точке города - телевышке, подняли гигантский триколор ко Дню флага России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей намерены принять участие в референдуме о присоединении их территорий к России, следует из результатов исследования компании ИНСОМАР.
Респондентов спросили, они бы скорее приняли или не приняли бы участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, если референдум состоялся бы "в ближайшее воскресенье".
Скорее бы приняли участие в голосовании 80% респондентов из ДНР, 14% - не приняли бы, 6% - затруднились с ответом.
В ЛНР изъявили готовность принять участие в референдуме 83%, не приняли бы участие - 12%, затруднились с ответом - 5%.
В Запорожской области скорее приняли бы участие в голосовании 72%, об обратном сообщили 14%, столько же (14%) затруднились с ответом.
В Херсонской области доля тех, кто готов участвовать в голосовании за территориальную принадлежность, составила 65%, 24% - скорее не примут участие, 11% - затруднились с ответом.
ИНСОМАР провел телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик 19 сентября. Всего было опрошено по 1000 респондентов на каждой территории, предельная погрешность выборки составляет 3,1%.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

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