https://ria.ru/20220920/referendum-1818146271.html

Жители Донбасса, Запорожской, Херсонской областей готовы идти на референдум

Жители Донбасса, Запорожской, Херсонской областей готовы идти на референдум - РИА Новости, 20.09.2022

Жители Донбасса, Запорожской, Херсонской областей готовы идти на референдум

Подавляющее большинство жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей намерены принять участие в референдуме о присоединении их территорий к России,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:29

2022-09-20T14:29

2022-09-20T15:09

денис пушилин

леонид пасечник

евгений балицкий

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

нато

украина

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей намерены принять участие в референдуме о присоединении их территорий к России, следует из результатов исследования компании ИНСОМАР.Респондентов спросили, они бы скорее приняли или не приняли бы участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, если референдум состоялся бы "в ближайшее воскресенье".Скорее бы приняли участие в голосовании 80% респондентов из ДНР, 14% - не приняли бы, 6% - затруднились с ответом.В ЛНР изъявили готовность принять участие в референдуме 83%, не приняли бы участие - 12%, затруднились с ответом - 5%.В Запорожской области скорее приняли бы участие в голосовании 72%, об обратном сообщили 14%, столько же (14%) затруднились с ответом.В Херсонской области доля тех, кто готов участвовать в голосовании за территориальную принадлежность, составила 65%, 24% - скорее не примут участие, 11% - затруднились с ответом.ИНСОМАР провел телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик 19 сентября. Всего было опрошено по 1000 респондентов на каждой территории, предельная погрешность выборки составляет 3,1%.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818144207.html

https://ria.ru/20220920/kherson-1818116468.html

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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