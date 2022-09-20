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Пасечник подписал закон о референдуме в ЛНР - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818139254.html
Пасечник подписал закон о референдуме в ЛНР
Пасечник подписал закон о референдуме в ЛНР - РИА Новости, 20.09.2022
Пасечник подписал закон о референдуме в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации". РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:14
2022-09-20T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".Текст закона выложен на официальном сайте главы республики.В 17 статье закона указывается, что "настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики и/или главы Луганской Народной Республики".Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением.Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Референдум в Донбассе
14:14 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
 
Пасечник подписал закон о референдуме в ЛНР

Пасечник подписал закон о проведении референдума по вхождению ЛНР в состав России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".
Текст закона выложен на официальном сайте главы республики.
В 17 статье закона указывается, что "настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики и/или главы Луганской Народной Республики".
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением.
Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРеферендум в Донбассе
 
 
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