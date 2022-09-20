https://ria.ru/20220920/referendum-1818139254.html

Пасечник подписал закон о референдуме в ЛНР

Пасечник подписал закон о референдуме в ЛНР - РИА Новости, 20.09.2022

Пасечник подписал закон о референдуме в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации". РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:14

2022-09-20T14:14

2022-09-20T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".Текст закона выложен на официальном сайте главы республики.В 17 статье закона указывается, что "настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики и/или главы Луганской Народной Республики".Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением.Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, референдум в донбассе