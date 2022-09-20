https://ria.ru/20220920/referendum-1818123943.html
Парламент ЛНР единогласно принял закон о референдуме
Парламент ЛНР единогласно принял закон о референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
Парламент ЛНР единогласно принял закон о референдуме
Законодатели ЛНР одобрили законопроект о референдуме по вхождению региона в состав России, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в Telegram. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:41
2022-09-20T13:41
2022-09-20T15:08
специальная военная операция на украине
политика
луганская народная республика
госдума рф
виктор водолацкий
россия
ситуация в днр и лнр
референдум в донбассе
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Законодатели ЛНР одобрили законопроект о референдуме по вхождению региона в состав России, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в Telegram.С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.Как подчеркивали общественники, такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы.Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.
https://ria.ru/20220920/donbass-1818048828.html
луганская народная республика
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"Решение принято единогласно" – парламент ЛНР проголосовал за референдум
Парламент ЛНР проголосовал за принятие закона "О референдуме ЛНР по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ".
2022-09-20T13:41
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PT0M45S
РИА Новости
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политика, луганская народная республика, госдума рф, виктор водолацкий, россия, ситуация в днр и лнр, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Политика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Виктор Водолацкий, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Референдум в Донбассе
13:41 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
Парламент ЛНР единогласно принял закон о референдуме
Депутат Госдумы Водолацкий сообщил о принятии парламентом ЛНР закона о референдуме