https://ria.ru/20220920/referendum-1818123943.html

Парламент ЛНР единогласно принял закон о референдуме

Парламент ЛНР единогласно принял закон о референдуме - РИА Новости, 20.09.2022

Парламент ЛНР единогласно принял закон о референдуме

Законодатели ЛНР одобрили законопроект о референдуме по вхождению региона в состав России, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в Telegram. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:41

2022-09-20T13:41

2022-09-20T15:08

специальная военная операция на украине

политика

луганская народная республика

госдума рф

виктор водолацкий

россия

ситуация в днр и лнр

референдум в донбассе

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Законодатели ЛНР одобрили законопроект о референдуме по вхождению региона в состав России, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в Telegram.С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.Как подчеркивали общественники, такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы.Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.

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"Решение принято единогласно" – парламент ЛНР проголосовал за референдум Парламент ЛНР проголосовал за принятие закона "О референдуме ЛНР по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ". 2022-09-20T13:41 true PT0M45S

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Кирилл Волков

политика, луганская народная республика, госдума рф, виктор водолацкий, россия, ситуация в днр и лнр, референдум в донбассе