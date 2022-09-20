https://ria.ru/20220920/referendum-1818109018.html

Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума

Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума - РИА Новости, 20.09.2022

Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума

Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации, заявил глава администрации... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:03

2022-09-20T13:03

2022-09-20T15:09

херсонская область

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации, заявил глава администрации Владимир Сальдо."Уважаемые жители Херсонской области! Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению <...> в состав Российской Федерации", — приводит его слова Telegram-канал администрации региона.Сальдо выразил уверенность, что в Кремле примут итоги референдума. Он добавил, что возвращение в состав России обезопасит регион, откроет новые возможности для его жителей и станет торжеством исторической справедливости. "По результатам референдума я лично обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее он (референдум. — Прим. ред.) юридически был утвержден. Уверен, эта процедура не займет много времени", — заявил он.Глава региона подчеркнул, что Херсонская область взяла курс на воссоединение с Россией и уже не свернет с него.Накануне с инициативой о референдумах выступили общественные палаты ЛНР и ДНР — они обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. В Мелитополе также начался съезд граждан Запорожской области, где планируют обсудить аналогичную возможность.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти неоднократно объявляли о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , в мире, референдумы на освобожденных территориях