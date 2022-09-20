https://ria.ru/20220920/referendum-1818109018.html
Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума
Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума
Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации, заявил глава администрации... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:03
2022-09-20T13:03
2022-09-20T15:09
херсонская область
в мире
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818077970_0:0:2926:1647_1920x0_80_0_0_cfc443e3c3a8ce1df651511770966c26.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации, заявил глава администрации Владимир Сальдо."Уважаемые жители Херсонской области! Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению <...> в состав Российской Федерации", — приводит его слова Telegram-канал администрации региона.Сальдо выразил уверенность, что в Кремле примут итоги референдума. Он добавил, что возвращение в состав России обезопасит регион, откроет новые возможности для его жителей и станет торжеством исторической справедливости. "По результатам референдума я лично обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее он (референдум. — Прим. ред.) юридически был утвержден. Уверен, эта процедура не займет много времени", — заявил он.Глава региона подчеркнул, что Херсонская область взяла курс на воссоединение с Россией и уже не свернет с него.Накануне с инициативой о референдумах выступили общественные палаты ЛНР и ДНР — они обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. В Мелитополе также начался съезд граждан Запорожской области, где планируют обсудить аналогичную возможность.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти неоднократно объявляли о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
https://ria.ru/20220920/krakh-1818024410.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818077970_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_d3acdba52dacd68e4149305bf67f9eed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире, референдумы на освобожденных территориях
Херсонская область , В мире, Референдумы на освобожденных территориях
13:03 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума
Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации, заявил глава администрации Владимир Сальдо.
"Уважаемые жители Херсонской области! Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению <...> в состав Российской Федерации", — приводит его слова Telegram-канал администрации региона.
Сальдо выразил уверенность, что в Кремле примут итоги референдума. Он добавил, что возвращение в состав России обезопасит регион, откроет новые возможности для его жителей и станет торжеством исторической справедливости.
"По результатам референдума я лично обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее он (референдум. — Прим. ред.) юридически был утвержден. Уверен, эта процедура не займет много времени", — заявил он.
Глава региона подчеркнул, что Херсонская область взяла курс на воссоединение с Россией и уже не свернет с него.
Накануне с инициативой о референдумах выступили общественные палаты ЛНР
и ДНР
— они обратились к главам республик Леониду Пасечнику
и Денису Пушилину
. В Мелитополе также начался съезд граждан Запорожской области, где планируют обсудить аналогичную возможность.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области
и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти неоднократно объявляли о планах войти в состав России
.