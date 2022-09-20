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В Мелитополе начался общенародный съезд, где обсудят проведение референдума - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818101053.html
В Мелитополе начался общенародный съезд, где обсудят проведение референдума
В Мелитополе начался общенародный съезд, где обсудят проведение референдума - РИА Новости, 20.09.2022
В Мелитополе начался общенародный съезд, где обсудят проведение референдума
В Мелитополе начался общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором планируется обсудить вопрос проведения референдума по вхождению региона в состав РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:40
2022-09-20T15:09
специальная военная операция на украине
мелитополь
россия
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
нато
денис пушилин
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. В Мелитополе начался общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором планируется обсудить вопрос проведения референдума по вхождению региона в состав России, передает корреспондент РИА Новости.Как передает корреспондент РИА Новости, общенародный съезд граждан, который проводит общественное движение "Мы вместе с Россией", начался в Мелитополе. На него приехали делегаты из почти всех населенных пунктов области. Многим не хватило места в зале, люди стоят в проходах.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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мелитополь
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мелитополь, россия, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, денис пушилин, леонид пасечник, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Россия, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, НАТО, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Референдумы на освобожденных территориях
12:40 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
 
В Мелитополе начался общенародный съезд, где обсудят проведение референдума

В Мелитополе начался общенародный съезд, где обсудят референдум о вступлении в Россию

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. В Мелитополе начался общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором планируется обсудить вопрос проведения референдума по вхождению региона в состав России, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, общенародный съезд граждан, который проводит общественное движение "Мы вместе с Россией", начался в Мелитополе. На него приехали делегаты из почти всех населенных пунктов области. Многим не хватило места в зале, люди стоят в проходах.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

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