https://ria.ru/20220920/referendum-1818091787.html
Референдум в Херсонской области никто не отменит, заявил Стремоусов
Референдум в Херсонской области никто не отменит, заявил Стремоусов - РИА Новости, 20.09.2022
Референдум в Херсонской области никто не отменит, заявил Стремоусов
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что все освобождённые от киевского режима территории станут субъектами РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:16
2022-09-20T12:16
2022-09-20T15:10
херсонская область
россия
кирилл стремоусов
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что все освобождённые от киевского режима территории станут субъектами РФ."Референдум пройдет, никто этот референдум отменить не сможет. Херсонская и Запорожская области, и все освобождённые территории станут в ближайшее время субъектами РФ", - заявил РИА Новости Стремоусов."Я думаю, будут использоваться все технологии, которые будут нас приближать к выбору жителей Херсонской области... Люди приняли решение и готовы уже прийти на референдум и проголосовать. Как это будет происходить - для людей в принципе уже не важно. Люди готовы, они пойдут и сделают свой выбор ", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, будут ли использоваться электронные технологии при проведении голосования.Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились накануне к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818084011.html
https://ria.ru/20220920/kherson-1818080981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, кирилл стремоусов, в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях
Херсонская область , Россия, Кирилл Стремоусов, В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
Материал дополняется
12:16 20.09.2022 (обновлено: 15:10 20.09.2022)
Референдум в Херсонской области никто не отменит, заявил Стремоусов
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: освобожденные территории станут российскими субъектами