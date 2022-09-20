Рейтинг@Mail.ru
Референдум в Херсонской области никто не отменит, заявил Стремоусов - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/referendum-1818091787.html
Референдум в Херсонской области никто не отменит, заявил Стремоусов
Референдум в Херсонской области никто не отменит, заявил Стремоусов - РИА Новости, 20.09.2022
Референдум в Херсонской области никто не отменит, заявил Стремоусов
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что все освобождённые от киевского режима территории станут субъектами РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:16
2022-09-20T15:10
херсонская область
россия
кирилл стремоусов
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что все освобождённые от киевского режима территории станут субъектами РФ."Референдум пройдет, никто этот референдум отменить не сможет. Херсонская и Запорожская области, и все освобождённые территории станут в ближайшее время субъектами РФ", - заявил РИА Новости Стремоусов."Я думаю, будут использоваться все технологии, которые будут нас приближать к выбору жителей Херсонской области... Люди приняли решение и готовы уже прийти на референдум и проголосовать. Как это будет происходить - для людей в принципе уже не важно. Люди готовы, они пойдут и сделают свой выбор ", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, будут ли использоваться электронные технологии при проведении голосования.Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились накануне к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818084011.html
https://ria.ru/20220920/kherson-1818080981.html
херсонская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, кирилл стремоусов, в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях
Херсонская область , Россия, Кирилл Стремоусов, В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
Материал дополняется
12:16 20.09.2022 (обновлено: 15:10 20.09.2022)
 
Референдум в Херсонской области никто не отменит, заявил Стремоусов

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: освобожденные территории станут российскими субъектами

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что все освобождённые от киевского режима территории станут субъектами РФ.
"Референдум пройдет, никто этот референдум отменить не сможет. Херсонская и Запорожская области, и все освобождённые территории станут в ближайшее время субъектами РФ", - заявил РИА Новости Стремоусов.
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 11:52Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области уверены в поддержке жителями идеи о референдуме
"Я думаю, будут использоваться все технологии, которые будут нас приближать к выбору жителей Херсонской области... Люди приняли решение и готовы уже прийти на референдум и проголосовать. Как это будет происходить - для людей в принципе уже не важно. Люди готовы, они пойдут и сделают свой выбор ", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, будут ли использоваться электронные технологии при проведении голосования.
Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились накануне к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 11:40
Общественный совет Херсонской области объяснил необходимость референдума
 
Херсонская областьРоссияКирилл СтремоусовВ миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала