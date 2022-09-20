https://ria.ru/20220920/referendum-1818091787.html

Референдум в Херсонской области никто не отменит, заявил Стремоусов

Референдум в Херсонской области никто не отменит, заявил Стремоусов - РИА Новости, 20.09.2022

Референдум в Херсонской области никто не отменит, заявил Стремоусов

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что все освобождённые от киевского режима территории станут субъектами РФ. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:16

2022-09-20T12:16

2022-09-20T15:10

херсонская область

россия

кирилл стремоусов

в мире

денис пушилин

леонид пасечник

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что все освобождённые от киевского режима территории станут субъектами РФ."Референдум пройдет, никто этот референдум отменить не сможет. Херсонская и Запорожская области, и все освобождённые территории станут в ближайшее время субъектами РФ", - заявил РИА Новости Стремоусов."Я думаю, будут использоваться все технологии, которые будут нас приближать к выбору жителей Херсонской области... Люди приняли решение и готовы уже прийти на референдум и проголосовать. Как это будет происходить - для людей в принципе уже не важно. Люди готовы, они пойдут и сделают свой выбор ", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, будут ли использоваться электронные технологии при проведении голосования.Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились накануне к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818084011.html

https://ria.ru/20220920/kherson-1818080981.html

херсонская область

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

херсонская область , россия, кирилл стремоусов, в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях