https://ria.ru/20220920/referendum-1818074801.html
Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума
Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума
Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:30
2022-09-20T11:30
2022-09-20T15:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
политика
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 20 сен — РИА Новости. Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России, передает корреспондент РИА Новости."Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни", — отмечается в обращении.Члены общественного совета добавили, что такой шаг обезопасит регион и позволит восстановить историческую справедливость.По словам председателя совета, референдум пройдет в кратчайшие сроки.Как позже заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, при его проведении будут использоваться все технологии, в том числе электронные.Накануне с инициативой о референдумах выступили общественные палаты ЛНР и ДНР — они обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти неоднократно объявляли о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220913/referendum-1816603068.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818086863_13:0:1453:1080_1920x0_80_0_0_cdbfeb51b21ce0c6ea3e7cfc31e0199f.jpg
Обращение Херсонского общественного совета к администрации области с просьбой провести референдум
Херсонский общественный совет принимает обращение с просьбой провести референдум
2022-09-20T11:30
true
PT3M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , политика, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Политика, Референдумы на освобожденных территориях
11:30 20.09.2022 (обновлено: 15:10 20.09.2022)
Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума
Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума
ХЕРСОН, 20 сен — РИА Новости. Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России, передает корреспондент РИА Новости.
"Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни", — отмечается в обращении.
Члены общественного совета добавили, что такой шаг обезопасит регион и позволит восстановить историческую справедливость.
По словам председателя совета, референдум пройдет в кратчайшие сроки.
Как позже заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, при его проведении будут использоваться все технологии, в том числе электронные.
Накануне с инициативой о референдумах выступили общественные палаты ЛНР
и ДНР
— они обратились к главам республик Леониду Пасечнику
и Денису Пушилину
.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области
и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти неоднократно объявляли о планах войти в состав России
.