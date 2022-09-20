https://ria.ru/20220920/referendum-1818074801.html

Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума

Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума - РИА Новости, 20.09.2022

Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума

Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:30

2022-09-20T11:30

2022-09-20T15:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

политика

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 20 сен — РИА Новости. Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России, передает корреспондент РИА Новости."Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни", — отмечается в обращении.Члены общественного совета добавили, что такой шаг обезопасит регион и позволит восстановить историческую справедливость.По словам председателя совета, референдум пройдет в кратчайшие сроки.Как позже заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, при его проведении будут использоваться все технологии, в том числе электронные.Накануне с инициативой о референдумах выступили общественные палаты ЛНР и ДНР — они обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти неоднократно объявляли о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220913/referendum-1816603068.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обращение Херсонского общественного совета к администрации области с просьбой провести референдум Херсонский общественный совет принимает обращение с просьбой провести референдум 2022-09-20T11:30 true PT3M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , политика, референдумы на освобожденных территориях