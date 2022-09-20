10:21 20.09.2022 (обновлено: 11:05 20.09.2022)
В Донбассе начали активную подготовку к референдуму, сообщил Пушилин
Пушилин: администрации ДНР и ЛНР начали активную проработку подготовки референдума
© РИА НовостиБаннер с Александром Невским в центре Луганска
© РИА Новости
Баннер с Александром Невским в центре Луганска. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В администрациях и парламентах Донецкой и Луганской народных республик со вчерашнего дня началась активная проработка вопросов по проведению голосования о вхождении в состав России, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Это колоссальное влияние на жителей Донбасса. В первую очередь, что интересует нас, — это, конечно, безопасность. Я, конечно же, никаких иллюзий не испытываю, что это не произойдет сразу после опубликования результатов референдума, в котором я не сомневаюсь, в этом результате", — отметил руководитель ДНР.
Он добавил, что ЦИК республики в состоянии максимально открыто и выверенно провести это голосование, используя в том числе опыт 2014 года.
"Я думаю, здесь референдум очень долгожданный и, возможно, это спасительное политическое решение, которое позволит обезопасить жизнь наших гражданских лиц", — заключил Пушилин.
В свою очередь, глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что ДНР и ЛНР уже координируют действия по организационным вопросам, а вскоре начнутся "достаточно серьезные консультации между республиками и Российской Федерацией".
Власти ЛНР также обратятся к непредвзятым иностранным государствам с призывом направить наблюдателей, добавил Мирошник. При этом он добавил, что у него нет сомнений, как проголосуют земляки.
С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы.
Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.