https://ria.ru/20220920/referendum-1818052227.html

В Донбассе начали активную подготовку к референдуму, сообщил Пушилин

В Донбассе начали активную подготовку к референдуму, сообщил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022

В Донбассе начали активную подготовку к референдуму, сообщил Пушилин

В администрациях и парламентах Донецкой и Луганской народных республик со вчерашнего дня началась активная проработка вопросов по проведению голосования о... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:21

2022-09-20T10:21

2022-09-20T11:05

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В администрациях и парламентах Донецкой и Луганской народных республик со вчерашнего дня началась активная проработка вопросов по проведению голосования о вхождении в состав России, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Это колоссальное влияние на жителей Донбасса. В первую очередь, что интересует нас, — это, конечно, безопасность. Я, конечно же, никаких иллюзий не испытываю, что это не произойдет сразу после опубликования результатов референдума, в котором я не сомневаюсь, в этом результате", — отметил руководитель ДНР.Он добавил, что ЦИК республики в состоянии максимально открыто и выверенно провести это голосование, используя в том числе опыт 2014 года.В свою очередь, глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что ДНР и ЛНР уже координируют действия по организационным вопросам, а вскоре начнутся "достаточно серьезные консультации между республиками и Российской Федерацией".Власти ЛНР также обратятся к непредвзятым иностранным государствам с призывом направить наблюдателей, добавил Мирошник. При этом он добавил, что у него нет сомнений, как проголосуют земляки.С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы.Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.

https://ria.ru/20220920/zayavlenie-1818032598.html

https://ria.ru/20220920/donbass-1818052437.html

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донбасс, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика