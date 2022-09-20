Рейтинг@Mail.ru
В Донбассе начали активную подготовку к референдуму, сообщил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818052227.html
В Донбассе начали активную подготовку к референдуму, сообщил Пушилин
В Донбассе начали активную подготовку к референдуму, сообщил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022
В Донбассе начали активную подготовку к референдуму, сообщил Пушилин
В администрациях и парламентах Донецкой и Луганской народных республик со вчерашнего дня началась активная проработка вопросов по проведению голосования о... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:21
2022-09-20T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787377247_0:2:1678:946_1920x0_80_0_0_c28b57d52b6ea22dafab636648e95e64.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В администрациях и парламентах Донецкой и Луганской народных республик со вчерашнего дня началась активная проработка вопросов по проведению голосования о вхождении в состав России, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Это колоссальное влияние на жителей Донбасса. В первую очередь, что интересует нас, — это, конечно, безопасность. Я, конечно же, никаких иллюзий не испытываю, что это не произойдет сразу после опубликования результатов референдума, в котором я не сомневаюсь, в этом результате", — отметил руководитель ДНР.Он добавил, что ЦИК республики в состоянии максимально открыто и выверенно провести это голосование, используя в том числе опыт 2014 года.В свою очередь, глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что ДНР и ЛНР уже координируют действия по организационным вопросам, а вскоре начнутся "достаточно серьезные консультации между республиками и Российской Федерацией".Власти ЛНР также обратятся к непредвзятым иностранным государствам с призывом направить наблюдателей, добавил Мирошник. При этом он добавил, что у него нет сомнений, как проголосуют земляки.С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы.Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.
https://ria.ru/20220920/zayavlenie-1818032598.html
https://ria.ru/20220920/donbass-1818052437.html
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787377247_207:0:1471:948_1920x0_80_0_0_f1a81a2bcfe0624fe1842b66529566b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
10:21 20.09.2022 (обновлено: 11:05 20.09.2022)
 
В Донбассе начали активную подготовку к референдуму, сообщил Пушилин

Пушилин: администрации ДНР и ЛНР начали активную проработку подготовки референдума

© РИА НовостиБаннер с Александром Невским в центре Луганска
Баннер с Александром Невским в центре Луганска
© РИА Новости
Баннер с Александром Невским в центре Луганска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В администрациях и парламентах Донецкой и Луганской народных республик со вчерашнего дня началась активная проработка вопросов по проведению голосования о вхождении в состав России, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Это колоссальное влияние на жителей Донбасса. В первую очередь, что интересует нас, — это, конечно, безопасность. Я, конечно же, никаких иллюзий не испытываю, что это не произойдет сразу после опубликования результатов референдума, в котором я не сомневаюсь, в этом результате", — отметил руководитель ДНР.
Он добавил, что ЦИК республики в состоянии максимально открыто и выверенно провести это голосование, используя в том числе опыт 2014 года.
"Я думаю, здесь референдум очень долгожданный и, возможно, это спасительное политическое решение, которое позволит обезопасить жизнь наших гражданских лиц", — заключил Пушилин.
В свою очередь, глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что ДНР и ЛНР уже координируют действия по организационным вопросам, а вскоре начнутся "достаточно серьезные консультации между республиками и Российской Федерацией".
Власти ЛНР также обратятся к непредвзятым иностранным государствам с призывом направить наблюдателей, добавил Мирошник. При этом он добавил, что у него нет сомнений, как проголосуют земляки.
С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы.
Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала