https://ria.ru/20220920/referendum-1818023765.html

В Крыму заявили, что выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден

В Крыму заявили, что выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден - РИА Новости, 20.09.2022

В Крыму заявили, что выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что выбор жителей народных республик Донбасса на предстоящем референдуме будет очевиден, их РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T07:31

2022-09-20T07:31

2022-09-20T07:31

донбасс

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что выбор жителей народных республик Донбасса на предстоящем референдуме будет очевиден, их будущее неразрывно связано с Российской Федерацией.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России."Для жителей ЛНР и ДНР это важно, они на передовой, они должны чувствовать, что защищают Родину. Вполне очевидно, что они готовы к принятию решения на референдуме, их выбор очевиден. Их будущее неразрывно связано с Россией. Это их инициатива, и ее нельзя сдерживать", - сказал Константинов агентству.По его словам, народные республики Донбасса, так же как и Крым, должны пройти до конца свой путь воссоединения с Россией.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220919/lnr-1817964829.html

донбасс

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донбасс, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, республика крым