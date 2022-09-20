Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заявили, что выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/referendum-1818023765.html
В Крыму заявили, что выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден
В Крыму заявили, что выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден - РИА Новости, 20.09.2022
В Крыму заявили, что выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что выбор жителей народных республик Донбасса на предстоящем референдуме будет очевиден, их РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T07:31
2022-09-20T07:31
донбасс
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что выбор жителей народных республик Донбасса на предстоящем референдуме будет очевиден, их будущее неразрывно связано с Российской Федерацией.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России."Для жителей ЛНР и ДНР это важно, они на передовой, они должны чувствовать, что защищают Родину. Вполне очевидно, что они готовы к принятию решения на референдуме, их выбор очевиден. Их будущее неразрывно связано с Россией. Это их инициатива, и ее нельзя сдерживать", - сказал Константинов агентству.По его словам, народные республики Донбасса, так же как и Крым, должны пройти до конца свой путь воссоединения с Россией.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220919/lnr-1817964829.html
донбасс
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b142b409f01ac127fb58bc8d2f8e85a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, республика крым
Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, В мире, Республика Крым
07:31 20.09.2022
 
В Крыму заявили, что выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден

Глава крымского парламента Константинов: выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Флаг России . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что выбор жителей народных республик Донбасса на предстоящем референдуме будет очевиден, их будущее неразрывно связано с Российской Федерацией.
В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.
"Для жителей ЛНР и ДНР это важно, они на передовой, они должны чувствовать, что защищают Родину. Вполне очевидно, что они готовы к принятию решения на референдуме, их выбор очевиден. Их будущее неразрывно связано с Россией. Это их инициатива, и ее нельзя сдерживать", - сказал Константинов агентству.
По его словам, народные республики Донбасса, так же как и Крым, должны пройти до конца свой путь воссоединения с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Читайте также:

 
ДонбассРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ миреРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала