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В Госдуме заявили о начале распада Украины - РИА Новости, 20.09.2022
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В Госдуме заявили о начале распада Украины
В Госдуме заявили о начале распада Украины - РИА Новости, 20.09.2022
В Госдуме заявили о начале распада Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что на Украине запущен неминуемый процесс распады страны. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T23:24
2022-09-20T23:25
в мире
михаил шеремет
денис пушилин
леонид пасечник
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донецкая народная республика
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что на Украине запущен неминуемый процесс распады страны."На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем - Херсонской и Запорожской областей", - сказал Шеремет.По его мнению, референдумы обязательно состоятся, и сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав РФ, нет."В состав России возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами", - сказал депутат.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220914/nesostoyatelnost-1816627101.html
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россия
украина
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в мире, михаил шеремет, денис пушилин, леонид пасечник, россия, украина, донецкая народная республика, госдума рф, нато
В мире, Михаил Шеремет, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, НАТО
23:24 20.09.2022 (обновлено: 23:25 20.09.2022)
 
В Госдуме заявили о начале распада Украины

Депутат Госдумы Шеремет: на Украине запущен неминуемый процесс распады страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что на Украине запущен неминуемый процесс распады страны.
"На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем - Херсонской и Запорожской областей", - сказал Шеремет.
По его мнению, референдумы обязательно состоятся, и сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав РФ, нет.
"В состав России возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами", - сказал депутат.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 06:04
В США назвали Украину хронически несостоятельным государством
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 11:00
Андрей Суздальцев: экономики Украины сейчас просто нет
 
В миреМихаил ШереметДенис ПушилинЛеонид ПасечникРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФНАТО
 
 
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