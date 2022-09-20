https://ria.ru/20220920/raspad-1818295945.html

В Госдуме заявили о начале распада Украины

В Госдуме заявили о начале распада Украины - РИА Новости, 20.09.2022

В Госдуме заявили о начале распада Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что на Украине запущен неминуемый процесс распады страны. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T23:24

2022-09-20T23:24

2022-09-20T23:25

в мире

михаил шеремет

денис пушилин

леонид пасечник

россия

украина

донецкая народная республика

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4b33bec7ecfd11b289d364a76fb14313.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что на Украине запущен неминуемый процесс распады страны."На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем - Херсонской и Запорожской областей", - сказал Шеремет.По его мнению, референдумы обязательно состоятся, и сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав РФ, нет."В состав России возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами", - сказал депутат.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220914/nesostoyatelnost-1816627101.html

https://ria.ru/20220830/suzdaltsev-1812885903.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, михаил шеремет, денис пушилин, леонид пасечник, россия, украина, донецкая народная республика, госдума рф, нато