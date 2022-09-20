23:24 20.09.2022 (обновлено: 23:25 20.09.2022)
В Госдуме заявили о начале распада Украины
Депутат Госдумы Шеремет: на Украине запущен неминуемый процесс распады страны
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что на Украине запущен неминуемый процесс распады страны.
"На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем - Херсонской и Запорожской областей", - сказал Шеремет.
По его мнению, референдумы обязательно состоятся, и сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав РФ, нет.
"В состав России возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами", - сказал депутат.
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Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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