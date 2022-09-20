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Правительство усилит взаимодействие с РАН - РИА Новости, 20.09.2022
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Правительство усилит взаимодействие с РАН
Правительство усилит взаимодействие с РАН - РИА Новости, 20.09.2022
Правительство усилит взаимодействие с РАН
Правительство РФ намерено нарастить взаимодействие с Российской Академией наук, в том числе по достижению технологического суверенитета страны, заявил РИА... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:58
2022-09-20T15:58
технологии
дмитрий чернышенко
россия
москва
российская академия наук
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ намерено нарастить взаимодействие с Российской Академией наук, в том числе по достижению технологического суверенитета страны, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя выборы нового главы РАН.Выборы президента РАН прошли во вторник в Москве. Претендентов было двое - академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Маркович. Красников победил более чем с двукратным перевесом, набрав 871 голос."У правительства России большие планы на интенсификацию взаимодействия с Академией наук, которая будет играть ключевую роль в развитии нашей науки и страны. Фундаментальные знания, опыт и конструктивный настрой ведущих ученых – академиков, в том числе в регионах страны, позволит нам совместно решать задачи на пути достижения технологического суверенитета", - сказал Чернышенко.Он напомнил, что утверждать кандидатуру будет президент страны, правительство, в свою очередь, уважает мнение Академии наук.
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технологии, дмитрий чернышенко, россия, москва, российская академия наук
Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия, Москва, Российская академия наук
15:58 20.09.2022
 
Правительство усилит взаимодействие с РАН

Чернышенко заявил, что правительство намерено нарастить взаимодействие с РАН

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание РАН в Москве
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание РАН в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ намерено нарастить взаимодействие с Российской Академией наук, в том числе по достижению технологического суверенитета страны, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя выборы нового главы РАН.
Выборы президента РАН прошли во вторник в Москве. Претендентов было двое - академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Маркович. Красников победил более чем с двукратным перевесом, набрав 871 голос.
"У правительства России большие планы на интенсификацию взаимодействия с Академией наук, которая будет играть ключевую роль в развитии нашей науки и страны. Фундаментальные знания, опыт и конструктивный настрой ведущих ученых – академиков, в том числе в регионах страны, позволит нам совместно решать задачи на пути достижения технологического суверенитета", - сказал Чернышенко.
Он напомнил, что утверждать кандидатуру будет президент страны, правительство, в свою очередь, уважает мнение Академии наук.

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