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Новый глава РАН Красников обозначил главную задачу академии - РИА Новости, 20.09.2022
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Новый глава РАН Красников обозначил главную задачу академии
Новый глава РАН Красников обозначил главную задачу академии - РИА Новости, 20.09.2022
Новый глава РАН Красников обозначил главную задачу академии
Главная задача Российской академии наук на сегодня - обеспечение технологической независимости страны, заявил избранный президентом РАН академик Геннадий... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:32
2022-09-20T17:07
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Главная задача Российской академии наук на сегодня - обеспечение технологической независимости страны, заявил избранный президентом РАН академик Геннадий Красников.Выборы президента РАН прошли во вторник в Москве. Претендентов было двое - академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Маркович.Красников победил более чем с двукратным перевесом, набрав 871 голос.О необходимости обеспечения технологического суверенитета России неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Суверенитет в XXI веке не может быть фрагментарным, важно отстаивать не только политический, но экономический и технологический суверенитет, подчеркивал он.В условиях западных санкций надо активно развивать собственные компетенции в разных областях, указывал глава государства. Хотя все импортозаместить невозможно, да и не нужно, но следует добиваться технологического суверенитета по критическим позициям, отмечал президент.
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российская академия наук, россия, общество, технологии
Российская академия наук, Россия, Общество, Технологии
15:32 20.09.2022 (обновлено: 17:07 20.09.2022)
 
Новый глава РАН Красников обозначил главную задачу академии

Красников назвал обеспечение технологического суверенитета России главной задачей РАН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГлава РАН Геннадий Красников
Глава РАН Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава РАН Геннадий Красников. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Главная задача Российской академии наук на сегодня - обеспечение технологической независимости страны, заявил избранный президентом РАН академик Геннадий Красников.
"Главное на сегодняшний день - достаточно быстро наладить связь с правительственными структурами для того, чтобы посмотреть, как может Академия наук более эффективно работать, особенно в сегодняшних условиях, и в том числе для задачи технологической независимости страны", - сказал он.
Выборы президента РАН прошли во вторник в Москве. Претендентов было двое - академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Маркович.
Красников победил более чем с двукратным перевесом, набрав 871 голос.
О необходимости обеспечения технологического суверенитета России неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Суверенитет в XXI веке не может быть фрагментарным, важно отстаивать не только политический, но экономический и технологический суверенитет, подчеркивал он.
В условиях западных санкций надо активно развивать собственные компетенции в разных областях, указывал глава государства. Хотя все импортозаместить невозможно, да и не нужно, но следует добиваться технологического суверенитета по критическим позициям, отмечал президент.

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