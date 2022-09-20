15:32 20.09.2022 (обновлено: 17:07 20.09.2022)
Новый глава РАН Красников обозначил главную задачу академии
Красников назвал обеспечение технологического суверенитета России главной задачей РАН
Глава РАН Геннадий Красников. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Главная задача Российской академии наук на сегодня - обеспечение технологической независимости страны, заявил избранный президентом РАН академик Геннадий Красников.
"Главное на сегодняшний день - достаточно быстро наладить связь с правительственными структурами для того, чтобы посмотреть, как может Академия наук более эффективно работать, особенно в сегодняшних условиях, и в том числе для задачи технологической независимости страны", - сказал он.
Выборы президента РАН прошли во вторник в Москве. Претендентов было двое - академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Маркович.
Красников победил более чем с двукратным перевесом, набрав 871 голос.
О необходимости обеспечения технологического суверенитета России неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Суверенитет в XXI веке не может быть фрагментарным, важно отстаивать не только политический, но экономический и технологический суверенитет, подчеркивал он.
В условиях западных санкций надо активно развивать собственные компетенции в разных областях, указывал глава государства. Хотя все импортозаместить невозможно, да и не нужно, но следует добиваться технологического суверенитета по критическим позициям, отмечал президент.