https://ria.ru/20220920/ran-1818176587.html

Новый глава РАН Красников обозначил главную задачу академии

Новый глава РАН Красников обозначил главную задачу академии - РИА Новости, 20.09.2022

Новый глава РАН Красников обозначил главную задачу академии

Главная задача Российской академии наук на сегодня - обеспечение технологической независимости страны, заявил избранный президентом РАН академик Геннадий... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:32

2022-09-20T15:32

2022-09-20T17:07

российская академия наук

россия

общество

технологии

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Главная задача Российской академии наук на сегодня - обеспечение технологической независимости страны, заявил избранный президентом РАН академик Геннадий Красников.Выборы президента РАН прошли во вторник в Москве. Претендентов было двое - академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Маркович.Красников победил более чем с двукратным перевесом, набрав 871 голос.О необходимости обеспечения технологического суверенитета России неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Суверенитет в XXI веке не может быть фрагментарным, важно отстаивать не только политический, но экономический и технологический суверенитет, подчеркивал он.В условиях западных санкций надо активно развивать собственные компетенции в разных областях, указывал глава государства. Хотя все импортозаместить невозможно, да и не нужно, но следует добиваться технологического суверенитета по критическим позициям, отмечал президент.

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российская академия наук, россия, общество, технологии