https://ria.ru/20220920/ran-1818140917.html

РАН официально объявила о победе Красникова на выборах ее главы

РАН официально объявила о победе Красникова на выборах ее главы - РИА Новости, 20.09.2022

РАН официально объявила о победе Красникова на выборах ее главы

Российская академия наук официально объявила о победе Геннадия Красникова на выборах главы РАН, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:16

2022-09-20T14:16

2022-09-20T14:54

политика

российская академия наук

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская академия наук официально объявила о победе Геннадия Красникова на выборах главы РАН, передает корреспондент РИА Новости."В соответствии с результатами тайного голосования ... академик РАН Красников Геннадий Яковлевич избран президентом РАН", - сказал председатель счетной комиссии на общем собрании РАН.За Красникова проголосовал 871 человек, за Дмитрия Марковича - 397.Ранее о победе Красникова РИА Новости сообщил источник, знакомый с результатами тайного голосования.В бюллетени для тайного волеизъявления были вписаны два кандидата: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.Всего было выдано 1396 бюллетеней. При вскрытии урн обнаружилось 1390 бюллетеней, из них недействительными оказались 122. Для избрания главы РАН требовалось набрать 699 голосов.Красников сменит на посту президента РАН Александра Сергеева, занимавшего эту должность в течение одного пятилетнего срока с сентября 2017 года.

https://ria.ru/20220919/ran-1817871111.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, российская академия наук