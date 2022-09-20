12:45 20.09.2022 (обновлено: 13:06 20.09.2022)
Путин прокомментировал конфликт между Баку и Ереваном
Путин о ситуации между Баку и Ереваном: конфликты вызывают серьезную озабоченность
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Любые конфликтные ситуации между близкими для России государствами вызывают серьезную озабоченность, Москва выступает за мирное урегулирование, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
"Подчеркну, любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении", - сказал Путин, говоря об ухудшении ситуации на границе Азербайджана и Армении.
Он отметил, что надо исходить из того, что ключ к решению - в профессиональной, совместной работе в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии со стороны России.
На минувшей неделе на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. Через некоторое время стороны договорились о прекращении огня.