https://ria.ru/20220920/putin-1818102294.html

Путин прокомментировал конфликт между Баку и Ереваном

Путин прокомментировал конфликт между Баку и Ереваном - РИА Новости, 20.09.2022

Путин прокомментировал конфликт между Баку и Ереваном

Любые конфликтные ситуации между близкими для России государствами вызывают серьезную озабоченность, Москва выступает за мирное урегулирование, заявил президент РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:45

2022-09-20T12:45

2022-09-20T13:06

в мире

баку

ереван

владимир путин

ситуация на армяно-азербайджанской границе

армения

азербайджан

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Любые конфликтные ситуации между близкими для России государствами вызывают серьезную озабоченность, Москва выступает за мирное урегулирование, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот."Подчеркну, любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении", - сказал Путин, говоря об ухудшении ситуации на границе Азербайджана и Армении.Он отметил, что надо исходить из того, что ключ к решению - в профессиональной, совместной работе в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии со стороны России.На минувшей неделе на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. Через некоторое время стороны договорились о прекращении огня.

https://ria.ru/20220920/uregulirovanie-1818012061.html

https://ria.ru/20220918/armeniya-1817612484.html

баку

ереван

армения

азербайджан

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, баку, ереван, владимир путин, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, азербайджан, россия