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Путин прокомментировал конфликт между Баку и Ереваном - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин прокомментировал конфликт между Баку и Ереваном
Путин прокомментировал конфликт между Баку и Ереваном - РИА Новости, 20.09.2022
Путин прокомментировал конфликт между Баку и Ереваном
Любые конфликтные ситуации между близкими для России государствами вызывают серьезную озабоченность, Москва выступает за мирное урегулирование, заявил президент РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:45
2022-09-20T13:06
в мире
баку
ереван
владимир путин
ситуация на армяно-азербайджанской границе
армения
азербайджан
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Любые конфликтные ситуации между близкими для России государствами вызывают серьезную озабоченность, Москва выступает за мирное урегулирование, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот."Подчеркну, любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении", - сказал Путин, говоря об ухудшении ситуации на границе Азербайджана и Армении.Он отметил, что надо исходить из того, что ключ к решению - в профессиональной, совместной работе в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии со стороны России.На минувшей неделе на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. Через некоторое время стороны договорились о прекращении огня.
https://ria.ru/20220920/uregulirovanie-1818012061.html
https://ria.ru/20220918/armeniya-1817612484.html
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в мире, баку, ереван, владимир путин, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, азербайджан, россия
В мире, Баку, Ереван, Владимир Путин, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Армения, Азербайджан, Россия
12:45 20.09.2022 (обновлено: 13:06 20.09.2022)
 
Путин прокомментировал конфликт между Баку и Ереваном

Путин о ситуации между Баку и Ереваном: конфликты вызывают серьезную озабоченность

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Любые конфликтные ситуации между близкими для России государствами вызывают серьезную озабоченность, Москва выступает за мирное урегулирование, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
"Подчеркну, любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении", - сказал Путин, говоря об ухудшении ситуации на границе Азербайджана и Армении.
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена
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Глава МИД Армении: Ереван готов к урегулированию отношений с Азербайджаном
Он отметил, что надо исходить из того, что ключ к решению - в профессиональной, совместной работе в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии со стороны России.
На минувшей неделе на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. Через некоторое время стороны договорились о прекращении огня.
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В миреБакуЕреванВладимир ПутинСитуация на армяно-азербайджанской границеАрменияАзербайджанРоссия
 
 
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