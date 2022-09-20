16:18 20.09.2022 (обновлено: 16:39 20.09.2022)
Важно, чтобы вхождение в Россию прошло как можно быстрее, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: для нас важно, чтобы вхождение в Россию прошло как можно быстрее
Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Для Донецкой Народной Республики (ДНР) важно, чтобы вхождение республики в состав РФ прошло как можно быстрее, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин.
"Просьба моя заключается в отношении президента (России - ред.) Владимира Путина, чтобы включение в состав РФ прошло как можно быстрее. Для нас это важно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что в бюллетене на референдуме в ДНР будет прописан вопрос "Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав России на правах субъекта РФ?". По его словам, этот вопрос уже принят парламентом и поддержан депутатами.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.