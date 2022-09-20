https://ria.ru/20220920/pushilin-1818194582.html

Важно, чтобы вхождение в Россию прошло как можно быстрее, заявил Пушилин

Важно, чтобы вхождение в Россию прошло как можно быстрее, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022

Важно, чтобы вхождение в Россию прошло как можно быстрее, заявил Пушилин

Для Донецкой Народной Республики (ДНР) важно, чтобы вхождение республики в состав РФ прошло как можно быстрее, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:18

2022-09-20T16:18

2022-09-20T16:39

россия

денис пушилин

донецкая народная республика

в мире

владимир путин

леонид пасечник

луганская народная республика

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805390305_121:341:3153:2047_1920x0_80_0_0_74f60dbed1a29d3a9131f4ac37e248ea.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Для Донецкой Народной Республики (ДНР) важно, чтобы вхождение республики в состав РФ прошло как можно быстрее, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин."Просьба моя заключается в отношении президента (России - ред.) Владимира Путина, чтобы включение в состав РФ прошло как можно быстрее. Для нас это важно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что в бюллетене на референдуме в ДНР будет прописан вопрос "Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав России на правах субъекта РФ?". По его словам, этот вопрос уже принят парламентом и поддержан депутатами.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220920/opros-1818183119.html

https://ria.ru/20220919/referendum-1817929407.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, денис пушилин, донецкая народная республика, в мире, владимир путин, леонид пасечник, луганская народная республика, нато