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Важно, чтобы вхождение в Россию прошло как можно быстрее, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022
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Важно, чтобы вхождение в Россию прошло как можно быстрее, заявил Пушилин
Важно, чтобы вхождение в Россию прошло как можно быстрее, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022
Важно, чтобы вхождение в Россию прошло как можно быстрее, заявил Пушилин
Для Донецкой Народной Республики (ДНР) важно, чтобы вхождение республики в состав РФ прошло как можно быстрее, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:18
2022-09-20T16:39
россия
денис пушилин
донецкая народная республика
в мире
владимир путин
леонид пасечник
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Для Донецкой Народной Республики (ДНР) важно, чтобы вхождение республики в состав РФ прошло как можно быстрее, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин."Просьба моя заключается в отношении президента (России - ред.) Владимира Путина, чтобы включение в состав РФ прошло как можно быстрее. Для нас это важно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что в бюллетене на референдуме в ДНР будет прописан вопрос "Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав России на правах субъекта РФ?". По его словам, этот вопрос уже принят парламентом и поддержан депутатами.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220920/opros-1818183119.html
https://ria.ru/20220919/referendum-1817929407.html
россия
донецкая народная республика
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россия, денис пушилин, донецкая народная республика, в мире, владимир путин, леонид пасечник, луганская народная республика, нато
Россия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, В мире, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, НАТО
16:18 20.09.2022 (обновлено: 16:39 20.09.2022)
 
Важно, чтобы вхождение в Россию прошло как можно быстрее, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: для нас важно, чтобы вхождение в Россию прошло как можно быстрее

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Для Донецкой Народной Республики (ДНР) важно, чтобы вхождение республики в состав РФ прошло как можно быстрее, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин.
"Просьба моя заключается в отношении президента (России - ред.) Владимира Путина, чтобы включение в состав РФ прошло как можно быстрее. Для нас это важно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что в бюллетене на референдуме в ДНР будет прописан вопрос "Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав России на правах субъекта РФ?". По его словам, этот вопрос уже принят парламентом и поддержан депутатами.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

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