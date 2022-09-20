https://ria.ru/20220920/postavki-1818252594.html

Татарстан заинтересован в поставках в Иран автомобилей, вертолетов и судов

Татарстан заинтересован в поставках в Иран автомобилей, вертолетов и судов - РИА Новости, 20.09.2022

Татарстан заинтересован в поставках в Иран автомобилей, вертолетов и судов

Татарстан заинтересован в поставках в Иран автомобилей "КАМАЗ", вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции и ожидает расширения импорта... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:09

2022-09-20T19:09

2022-09-20T19:09

республика татарстан

экономика

иран

россия

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

торговля

в мире

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КАЗАНЬ, 20 сен – РИА Новости. Татарстан заинтересован в поставках в Иран автомобилей "КАМАЗ", вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции и ожидает расширения импорта иранских товаров, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.Минниханов 18-20 сентября находится с рабочим визитом в Иране, где встречается с представителями правительства страны, губернаторами ряда провинций, посещает промышленные предприятия и общается с деловыми кругами."Существует большой потенциал торгово-экономического сотрудничества. Мы заинтересованы в поставках "КАМАЗов", вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции. И, конечно, ожидаем расширения импорта иранских товаров", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на встрече. Глава республики напомнил, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Ираном, отметив большой интерес к взаимодействию иранских провинций Восточный Азербайджан, Голестан. По его мнению, нынешний визит даст хороший импульс развитию совместных проектов.Вице-президент Ирана обратил внимание на общую культуру и историю сторон, что способствует развитию отношений. "Опираясь на это, мы можем сделать серьезные шаги в области торговли, промышленности, индустрии и других сферах и вместе двигаться вперед", - сказал он.Отдельно стороны остановились на вопросе полноценного функционирования международного транспортного коридора "Север-Юг" с участием татарстанских логистических центров. "Это в перспективе создаст хорошую возможность по доставке грузов водным путем в Иран, а оттуда – и в другие страны", - уверен Минниханов.Ранее в ходе встреч с руководителями крупнейших автомобилестроительных компаний Ирана Минниханов отмечал важность кооперации российских и иранских автопроизводителей с учетом ухода ряда компаний с рынка РФ, в том числе в сфере производства автокомпонентов.

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https://ria.ru/20220915/avito-1817033398.html

https://ria.ru/20220906/kazan-1814769684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, иран, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), торговля, в мире