https://ria.ru/20220920/otdykh-1818215981.html

Руденя поручил разработать допмеры летнего отдыха детей в Тверской области

Руденя поручил разработать допмеры летнего отдыха детей в Тверской области - РИА Новости, 20.09.2022

Руденя поручил разработать допмеры летнего отдыха детей в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил предусмотреть дополнительные меры по организации летнего отдыха в 2023 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:09

2022-09-20T17:09

2022-09-20T17:09

тверская область

игорь руденя

общество

дети

детский отдых

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ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил предусмотреть дополнительные меры по организации летнего отдыха в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Итоги летней оздоровительной кампании 2022 года и задачи на 2023 год рассмотрены во вторник на заседании правительства Тверской области."Наша цель – максимальное вовлечение детей в оздоровительную кампанию. В этом году работа лагерей отдыха прошла в штатном режиме, была обеспечена безопасность детей, системная воспитательная работа, проведение единых смен в рамках региональной программы "Страна патриотов", профильных смен – технических, спортивных, культурных, краеведческих и других. Как важный момент воспитательной работы хочу отметить – в муниципалитетах в текущем году были открыты лагеря труда и отдыха", – сказал на заседании Игорь Руденя.Он поручил в 2023 году предусмотреть дополнительные меры по развитию системы летнего отдыха детей и подростков в муниципалитетах, где охват составил менее 50% и уделить особое внимание в рамках оздоровительной кампании патриотическому воспитанию и профориентации детейВсего в 2022 году в Тверской области была организована работа 636 лагерей: дневного пребывания, труда и отдыха, стационарных и палаточных.

https://ria.ru/20220909/mashiny-1815644759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, общество, дети, детский отдых