https://ria.ru/20220920/otdykh-1818215981.html
Руденя поручил разработать допмеры летнего отдыха детей в Тверской области
Руденя поручил разработать допмеры летнего отдыха детей в Тверской области - РИА Новости, 20.09.2022
Руденя поручил разработать допмеры летнего отдыха детей в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил предусмотреть дополнительные меры по организации летнего отдыха в 2023 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:09
2022-09-20T17:09
2022-09-20T17:09
тверская область
игорь руденя
общество
дети
детский отдых
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ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил предусмотреть дополнительные меры по организации летнего отдыха в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Итоги летней оздоровительной кампании 2022 года и задачи на 2023 год рассмотрены во вторник на заседании правительства Тверской области."Наша цель – максимальное вовлечение детей в оздоровительную кампанию. В этом году работа лагерей отдыха прошла в штатном режиме, была обеспечена безопасность детей, системная воспитательная работа, проведение единых смен в рамках региональной программы "Страна патриотов", профильных смен – технических, спортивных, культурных, краеведческих и других. Как важный момент воспитательной работы хочу отметить – в муниципалитетах в текущем году были открыты лагеря труда и отдыха", – сказал на заседании Игорь Руденя.Он поручил в 2023 году предусмотреть дополнительные меры по развитию системы летнего отдыха детей и подростков в муниципалитетах, где охват составил менее 50% и уделить особое внимание в рамках оздоровительной кампании патриотическому воспитанию и профориентации детейВсего в 2022 году в Тверской области была организована работа 636 лагерей: дневного пребывания, труда и отдыха, стационарных и палаточных.
https://ria.ru/20220909/mashiny-1815644759.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь руденя, общество, дети, детский отдых
Тверская область, Игорь Руденя, Общество, Дети, Детский отдых
ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил предусмотреть дополнительные меры по организации летнего отдыха в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Итоги летней оздоровительной кампании 2022 года и задачи на 2023 год рассмотрены во вторник на заседании правительства Тверской области.
"Наша цель – максимальное вовлечение детей в оздоровительную кампанию. В этом году работа лагерей отдыха прошла в штатном режиме, была обеспечена безопасность детей, системная воспитательная работа, проведение единых смен в рамках региональной программы "Страна патриотов", профильных смен – технических, спортивных, культурных, краеведческих и других. Как важный момент воспитательной работы хочу отметить – в муниципалитетах в текущем году были открыты лагеря труда и отдыха", – сказал на заседании Игорь Руденя
.
Он поручил в 2023 году предусмотреть дополнительные меры по развитию системы летнего отдыха детей и подростков в муниципалитетах, где охват составил менее 50% и уделить особое внимание в рамках оздоровительной кампании патриотическому воспитанию и профориентации детей
"В Тверской области в этом году различными формами организованного отдыха былиохвачены более 66тысяч детей, что составило 102,9 % к охвату в 2019 году. Система летнего отдыха детей и подростков в Тверской области полностью восстановлена после ограничений 2020 и 2021 годов, вызванных требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности", - отметили в пресс-службе.
Всего в 2022 году в Тверской области была организована работа 636 лагерей: дневного пребывания, труда и отдыха, стационарных и палаточных.