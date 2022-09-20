Рейтинг@Mail.ru
Руденя поручил разработать допмеры летнего отдыха детей в Тверской области - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220920/otdykh-1818215981.html
Руденя поручил разработать допмеры летнего отдыха детей в Тверской области
Руденя поручил разработать допмеры летнего отдыха детей в Тверской области - РИА Новости, 20.09.2022
Руденя поручил разработать допмеры летнего отдыха детей в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил предусмотреть дополнительные меры по организации летнего отдыха в 2023 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:09
2022-09-20T17:09
тверская область
игорь руденя
общество
дети
детский отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760398624_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_085bf53099db98f4023d4414027a3cb1.jpg
ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил предусмотреть дополнительные меры по организации летнего отдыха в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Итоги летней оздоровительной кампании 2022 года и задачи на 2023 год рассмотрены во вторник на заседании правительства Тверской области."Наша цель – максимальное вовлечение детей в оздоровительную кампанию. В этом году работа лагерей отдыха прошла в штатном режиме, была обеспечена безопасность детей, системная воспитательная работа, проведение единых смен в рамках региональной программы "Страна патриотов", профильных смен – технических, спортивных, культурных, краеведческих и других. Как важный момент воспитательной работы хочу отметить – в муниципалитетах в текущем году были открыты лагеря труда и отдыха", – сказал на заседании Игорь Руденя.Он поручил в 2023 году предусмотреть дополнительные меры по развитию системы летнего отдыха детей и подростков в муниципалитетах, где охват составил менее 50% и уделить особое внимание в рамках оздоровительной кампании патриотическому воспитанию и профориентации детейВсего в 2022 году в Тверской области была организована работа 636 лагерей: дневного пребывания, труда и отдыха, стационарных и палаточных.
https://ria.ru/20220909/mashiny-1815644759.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760398624_71:0:1244:880_1920x0_80_0_0_0355d83293a8918adca8d7f9ff9d1676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, общество, дети, детский отдых
Тверская область, Игорь Руденя, Общество, Дети, Детский отдых
17:09 20.09.2022
 

Руденя поручил разработать допмеры летнего отдыха детей в Тверской области

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил предусмотреть дополнительные меры по организации летнего отдыха в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Итоги летней оздоровительной кампании 2022 года и задачи на 2023 год рассмотрены во вторник на заседании правительства Тверской области.
"Наша цель – максимальное вовлечение детей в оздоровительную кампанию. В этом году работа лагерей отдыха прошла в штатном режиме, была обеспечена безопасность детей, системная воспитательная работа, проведение единых смен в рамках региональной программы "Страна патриотов", профильных смен – технических, спортивных, культурных, краеведческих и других. Как важный момент воспитательной работы хочу отметить – в муниципалитетах в текущем году были открыты лагеря труда и отдыха", – сказал на заседании Игорь Руденя.
Он поручил в 2023 году предусмотреть дополнительные меры по развитию системы летнего отдыха детей и подростков в муниципалитетах, где охват составил менее 50% и уделить особое внимание в рамках оздоровительной кампании патриотическому воспитанию и профориентации детей
"В Тверской области в этом году различными формами организованного отдыха былиохвачены более 66тысяч детей, что составило 102,9 % к охвату в 2019 году. Система летнего отдыха детей и подростков в Тверской области полностью восстановлена после ограничений 2020 и 2021 годов, вызванных требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности", - отметили в пресс-службе.
Всего в 2022 году в Тверской области была организована работа 636 лагерей: дневного пребывания, труда и отдыха, стационарных и палаточных.

Читайте также:

 
Тверская областьИгорь РуденяОбществоДетиДетский отдых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала