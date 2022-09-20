https://ria.ru/20220920/opros-1818183119.html

Большинство жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России, показал опрос

Большинство жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России, показал опрос - РИА Новости, 20.09.2022

Большинство жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России, показал опрос

Вхождение ДНР в состав РФ поддерживают 94% жителей республики, вхождение ЛНР - 93%, свидетельствуют результаты исследования Крымского Республиканского института РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:49

2022-09-20T15:49

2022-09-20T15:49

денис пушилин

леонид пасечник

евгений балицкий

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

нато

в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вхождение ДНР в состав РФ поддерживают 94% жителей республики, вхождение ЛНР - 93%, свидетельствуют результаты исследования Крымского Республиканского института политических и социологических исследовании (РИПСИ).Вхождение ДНР в состав России поддерживают 94% жителей республики, вхождение ЛНР - 93% жителей республики, в Запорожской области за вхождение в состав России готовы проголосовать 87% электорально активных жителей, в Херсонской - 80%.Оставить свой регион в составе Украины желают от 1 до 2% опрошенных. В ЛНР - 0%.При этом готовность принять участие во всенародных голосованиях по определению принадлежности своих регионов высока: в ДНР готовы принять участие в голосовании 86% респондентов, в ЛНР - 87%, в Запорожской области - 83%, в Херсонской - 72%.В опросе приняли участие: в ДНР, ЛНР и Запорожской области - по 993 респондента, в Херсонской области – 1000 респондентов. Опросы проводились 13-14 сентября методом телефонного обзвона. Погрешность опроса составляет 2,1%.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818144207.html

https://ria.ru/20220920/referendum-1818174846.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

денис пушилин, леонид пасечник, евгений балицкий, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, нато, в мире