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Большинство жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России, показал опрос - РИА Новости, 20.09.2022
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Большинство жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России, показал опрос
Большинство жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России, показал опрос - РИА Новости, 20.09.2022
Большинство жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России, показал опрос
Вхождение ДНР в состав РФ поддерживают 94% жителей республики, вхождение ЛНР - 93%, свидетельствуют результаты исследования Крымского Республиканского института РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:49
2022-09-20T15:49
денис пушилин
леонид пасечник
евгений балицкий
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
нато
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вхождение ДНР в состав РФ поддерживают 94% жителей республики, вхождение ЛНР - 93%, свидетельствуют результаты исследования Крымского Республиканского института политических и социологических исследовании (РИПСИ).Вхождение ДНР в состав России поддерживают 94% жителей республики, вхождение ЛНР - 93% жителей республики, в Запорожской области за вхождение в состав России готовы проголосовать 87% электорально активных жителей, в Херсонской - 80%.Оставить свой регион в составе Украины желают от 1 до 2% опрошенных. В ЛНР - 0%.При этом готовность принять участие во всенародных голосованиях по определению принадлежности своих регионов высока: в ДНР готовы принять участие в голосовании 86% респондентов, в ЛНР - 87%, в Запорожской области - 83%, в Херсонской - 72%.В опросе приняли участие: в ДНР, ЛНР и Запорожской области - по 993 респондента, в Херсонской области – 1000 респондентов. Опросы проводились 13-14 сентября методом телефонного обзвона. Погрешность опроса составляет 2,1%.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818144207.html
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денис пушилин, леонид пасечник, евгений балицкий, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, нато, в мире
Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, НАТО, В мире
15:49 20.09.2022
 
Большинство жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России, показал опрос

Опрос: 94 процента жителей ДНР и 93 процента жителей ЛНР хотят присоединения к России

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина на аллее в парке в Донецке
Мужчина на аллее в парке в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Мужчина на аллее в парке в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вхождение ДНР в состав РФ поддерживают 94% жителей республики, вхождение ЛНР - 93%, свидетельствуют результаты исследования Крымского Республиканского института политических и социологических исследовании (РИПСИ).
Вхождение ДНР в состав России поддерживают 94% жителей республики, вхождение ЛНР - 93% жителей республики, в Запорожской области за вхождение в состав России готовы проголосовать 87% электорально активных жителей, в Херсонской - 80%.
Оставить свой регион в составе Украины желают от 1 до 2% опрошенных. В ЛНР - 0%.
При этом готовность принять участие во всенародных голосованиях по определению принадлежности своих регионов высока: в ДНР готовы принять участие в голосовании 86% респондентов, в ЛНР - 87%, в Запорожской области - 83%, в Херсонской - 72%.
В опросе приняли участие: в ДНР, ЛНР и Запорожской области - по 993 респондента, в Херсонской области – 1000 респондентов. Опросы проводились 13-14 сентября методом телефонного обзвона. Погрешность опроса составляет 2,1%.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 14:25Специальная военная операция на Украине
Голосования о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 15:27
Иностранные наблюдатели и СМИ смогут следить за референдумом в ДНР
 
Денис ПушилинЛеонид ПасечникЕвгений БалицкийЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияНАТОВ мире
 
 
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