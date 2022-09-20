https://ria.ru/20220920/oon-1818147915.html

В Испании призвали к перестройке ООН

В Испании призвали к перестройке ООН - РИА Новости, 20.09.2022

В Испании призвали к перестройке ООН

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал к серьезной реформе системы ООН. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:34

2022-09-20T14:34

2022-09-20T14:34

в мире

педро санчес

антониу гутерреш

владимир путин

россия

украина

испания

оон

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал к серьезной реформе системы ООН."Ситуация... на Украине является серьезным доказательством того, что там нам необходима серьезная реформа системы ООН", - сказал Санчес в интервью изданию Politico.Премьер Испании заявил, что страны-члены ООН "должны многосторонне реагировать на продовольственный кризис", но при этом избегать дублирования программ. По его словам, реагирование также включает в себя поддержку усилий генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по заключению соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря про "пятерку" постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметил, что надо подумать, как сделать организацию более сбалансированной, при этом не отменяя право вето, так как это разрушит основу организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что западным странам больше не надо добавлять мест в Совбезе ООН, а странам Африки и Латинской Америки, наоборот, нужно.

https://ria.ru/20220920/oon-1818098318.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220909/ssha-1815614500.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, педро санчес, антониу гутерреш, владимир путин, россия, украина, испания, оон, совет безопасности оон