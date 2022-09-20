https://ria.ru/20220920/narushenie-1818290683.html

Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 20.09.2022

Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил о нарушении во вторник Азербайджаном режима прекращения огня, сейчас обстрелов нет. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T22:08

2022-09-20T22:08

2022-09-20T22:53

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азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

григорий карасин

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил о нарушении во вторник Азербайджаном режима прекращения огня, сейчас обстрелов нет."Двадцатого сентября с определенной периодичностью подразделения ВС Азербайджана нарушали режим прекращения огня, применяя стрелковое оружие в восточном направлении армяно-азербайджанской границы... По состоянию на 22.30 (21.30 мск) ситуация на границе стабильная, обстрелов нет", - написал Торосян в соцсетях. В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов организации по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220920/putin-1818102294.html

https://ria.ru/20220920/guterresh-1818016867.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, россия, одкб