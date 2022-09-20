https://ria.ru/20220920/morgenshtern-1818191923.html
Разрекламированное Моргенштерном* кафе закрыли на 90 суток
Разрекламированное Моргенштерном* кафе закрыли на 90 суток - РИА Новости, 20.09.2022
Разрекламированное Моргенштерном* кафе закрыли на 90 суток
Суд по постановлению прокуратуры приостановил на 90 суток работу кафе в центре Москвы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:12
2022-09-20T16:12
2022-09-20T16:17
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Суд по постановлению прокуратуры приостановил на 90 суток работу кафе в центре Москвы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. По информации источника РИА Новости, к этому заведению имеет отношение рэпер Моргенштерн*. "По постановлениям прокуратуры ЦАО суд признал индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги питания в кафе на Никольской улице, виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.6, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток", – говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о кафе "Кайф бургер", которое активно рекламировал Моргенштерн, но де-юре заведение принадлежит индивидуальному предпринимателю.На прошлой неделе суд приостановил на 90 суток деятельность ресторана Моргенштерна "Кайф" на Большой Дмитровке. Прокуратура Москвы сообщала, что нашла нарушения правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований в ходе проверки ресторанов в центре столицы, которые представляют угрозу жизни и здоровью посетителей заведения.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, моргенштерн (алишер моргенштерн), цао, россия, москва
Шоубиз, Происшествия, Коммерческая недвижимость, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), ЦАО, Россия, Москва
16:12 20.09.2022 (обновлено: 16:17 20.09.2022)
Разрекламированное Моргенштерном* кафе закрыли на 90 суток
Разрекламированное Моргенштерном* кафе в центре Москвы закрыли на 90 суток
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Суд по постановлению прокуратуры приостановил на 90 суток работу кафе в центре Москвы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. По информации источника РИА Новости, к этому заведению имеет отношение рэпер Моргенштерн*.
"По постановлениям прокуратуры ЦАО суд признал индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги питания в кафе на Никольской улице, виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.6, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток", – говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о кафе "Кайф бургер", которое активно рекламировал Моргенштерн, но де-юре заведение принадлежит индивидуальному предпринимателю.
На прошлой неделе суд приостановил
на 90 суток деятельность ресторана Моргенштерна "Кайф" на Большой Дмитровке. Прокуратура Москвы сообщала, что нашла нарушения правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований в ходе проверки ресторанов в центре столицы, которые представляют угрозу жизни и здоровью посетителей заведения.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента