https://ria.ru/20220920/morgenshtern-1818191923.html

Разрекламированное Моргенштерном* кафе закрыли на 90 суток

Разрекламированное Моргенштерном* кафе закрыли на 90 суток - РИА Новости, 20.09.2022

Разрекламированное Моргенштерном* кафе закрыли на 90 суток

Суд по постановлению прокуратуры приостановил на 90 суток работу кафе в центре Москвы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:12

2022-09-20T16:12

2022-09-20T16:17

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Суд по постановлению прокуратуры приостановил на 90 суток работу кафе в центре Москвы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. По информации источника РИА Новости, к этому заведению имеет отношение рэпер Моргенштерн*. "По постановлениям прокуратуры ЦАО суд признал индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги питания в кафе на Никольской улице, виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.6, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток", – говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о кафе "Кайф бургер", которое активно рекламировал Моргенштерн, но де-юре заведение принадлежит индивидуальному предпринимателю.На прошлой неделе суд приостановил на 90 суток деятельность ресторана Моргенштерна "Кайф" на Большой Дмитровке. Прокуратура Москвы сообщала, что нашла нарушения правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований в ходе проверки ресторанов в центре столицы, которые представляют угрозу жизни и здоровью посетителей заведения.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

происшествия, коммерческая недвижимость, моргенштерн (алишер моргенштерн), цао, россия, москва