https://ria.ru/20220916/morgenshtern-1817220281.html

Суд закрыл на 90 суток ресторан Моргенштерна* в центре Москвы

Суд закрыл на 90 суток ресторан Моргенштерна* в центре Москвы - РИА Новости, 16.09.2022

Суд закрыл на 90 суток ресторан Моргенштерна* в центре Москвы

Суд приостановил на 90 суток деятельность ресторана в центре Москвы из-за нарушений, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:45

2022-09-16T12:45

2022-09-16T13:33

шоубиз

происшествия

моргенштерн (алишер моргенштерн)

москва

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Суд приостановил на 90 суток деятельность ресторана в центре Москвы из-за нарушений, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."По постановлениям прокуратуры Центрального административного округа суд признал организацию, оказывающую услуги питания в ресторане на ул. Большая Дмитровка, виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.6, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток", - говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о ресторане рэпера Алишера Моргенштерна* "Кайф".Ранее прокуратура Москвы сообщала, что нашла нарушения правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований в ходе проверки ресторанов в центре столицы, которые представляют угрозу жизни и здоровью посетителей заведения.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220727/morgenshtern-1805294175.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, моргенштерн (алишер моргенштерн), москва