https://ria.ru/20220916/morgenshtern-1817220281.html
Суд закрыл на 90 суток ресторан Моргенштерна* в центре Москвы
Суд закрыл на 90 суток ресторан Моргенштерна* в центре Москвы - РИА Новости, 16.09.2022
Суд закрыл на 90 суток ресторан Моргенштерна* в центре Москвы
Суд приостановил на 90 суток деятельность ресторана в центре Москвы из-за нарушений, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:45
2022-09-16T12:45
2022-09-16T13:33
шоубиз
происшествия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
москва
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Суд приостановил на 90 суток деятельность ресторана в центре Москвы из-за нарушений, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."По постановлениям прокуратуры Центрального административного округа суд признал организацию, оказывающую услуги питания в ресторане на ул. Большая Дмитровка, виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.6, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток", - говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о ресторане рэпера Алишера Моргенштерна* "Кайф".Ранее прокуратура Москвы сообщала, что нашла нарушения правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований в ходе проверки ресторанов в центре столицы, которые представляют угрозу жизни и здоровью посетителей заведения.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220727/morgenshtern-1805294175.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, моргенштерн (алишер моргенштерн), москва
Шоубиз, Происшествия, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Москва
12:45 16.09.2022 (обновлено: 13:33 16.09.2022)
Суд закрыл на 90 суток ресторан Моргенштерна* в центре Москвы
Прокуратура сообщила о закрытии на 90 суток ресторана Моргенштерна "Кайф" в центре Москвы
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.
Суд приостановил на 90 суток деятельность ресторана в центре Москвы из-за нарушений, сообщает
пресс-служба столичной прокуратуры.
"По постановлениям прокуратуры Центрального административного округа суд признал организацию, оказывающую услуги питания в ресторане на ул. Большая Дмитровка, виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.6, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток", - говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о ресторане рэпера Алишера Моргенштерна* "Кайф".
Ранее прокуратура Москвы сообщала, что нашла нарушения правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований в ходе проверки ресторанов в центре столицы, которые представляют угрозу жизни и здоровью посетителей заведения.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента