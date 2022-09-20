08:00 20.09.2022 (обновлено: 08:03 20.09.2022)
Красный дворик, Остров слез и вкусная еда: чем запомнится Минск
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. В этом городе сочетаются монументальность сталинского ампира и уют тихих старинных европейских улочек. Россияне приезжают в столицу Белоруссии погулять, посетить экскурсии, пройтись по магазинам. О том, куда в Минске отправиться за покупками, где найти двор-колодец и зоопарк из пенопласта, как прокатиться в конном вагоне и попробовать лучшие драники, — в материале РИА Новости.
Белорусский вояж
"В сентябре и октябре большой спрос на экскурсионные туры "Вся Беларусь за семь дней" и "Выходные в Минске", — говорит руководитель PR-отдела FUN&SUN Ольга Иванова. Цена на второй — 10 752 рубля без перелета.
Троицкое предместье в Минске
Есть такие программы и у "Интуриста". Уик-энд в столице Белоруссии стоит от 10 354 рублей на человека без авиабилетов и от 20 990 — полный пакет.
С 30 сентября можно отправиться в железнодорожный круиз из Москвы в Минск с заездом в Гродно или Брест. "Белорусский вояж", организованный компанией "РЖД Тур", длится четыре дня и три ночи, цена — от 28 тысяч рублей с туриста. Включено все: проезд, питание, экскурсии.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал Минск-Пассажирский в столице Белоруссии
Железнодорожный вокзал Минск-Пассажирский в столице Белоруссии
Добраться до столицы Белоруссии несложно и самостоятельно — на поезде (семь часов в дороге, от двух тысяч рублей за билет в одну сторону), самолете (меньше полутора часов в воздухе, от 3200 рублей), автобусе (десять часов, 1700 рублей).
Еще один вариант — личный автомобиль. Дорога хорошая — доедете за восемь часов. Только не забудьте оформить страховку на границе.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПункт пропуска "Редьки — Красная горка" на трассе М1 (Минск — Москва) на белорусско-российской границе
Пункт пропуска "Редьки — Красная горка" на трассе М1 (Минск — Москва) на белорусско-российской границе
Номер в гостинице — 1500-2000 рублей в сутки. Квартиру в аренду лучше подбирать на местных сайтах (realt.by, re.kufar.by): выйдет ощутимо дешевле.
Город контрастов
Главная улица Минска — проспект Независимости — это сталинский ампир. Но стоит свернуть в сторону, как оказываешься в Верхнем (или Старом) городе с вымощенными брусчаткой улочками, уютными ресторанчиками.
2 из 2
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
2 из 2
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Здесь застройка XVI–XVIII веков. Из достопримечательностей: костел Святого Иосифа, ратуша, собор Сошествия Святого Духа, Гостиный двор, собор Пресвятой Девы Марии, памятник войту (староста, глава магистрата) с ключом от города.
А еще — Музей минской конки. Интересный экспонат — реконструкция вагона. Можно зайти внутрь и в сопровождении кондуктора отправиться в виртуальную поездку по городу. Вход — 3,5 белорусского рубля (чуть больше 80 российских).
В Троицком предместье — разноцветные домики (некоторые, как, например, здание обувной фабрики Цитвера, — в первозданном виде сохранились с XIX века), букинистические магазины, антикварные лавки. Там особая атмосфера старины, отмечает гид-экскурсовод Дмитрий Дещеня.
© Ольга КабановаСкульптура ангела на Острове слез
1 из 2
Скульптура ангела на Острове слез
© Ольга Кабанова
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанк
Мемориал на Острове слез (Острове Мужества и Скорби), посвященный белорусским воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане в 1979-1989 годах
2 из 2
Мемориал на Острове слез (Острове Мужества и Скорби), посвященный белорусским воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане в 1979-1989 годах
1 из 2
Скульптура ангела на Острове слез
© Ольга Кабанова
2 из 2
Мемориал на Острове слез (Острове Мужества и Скорби), посвященный белорусским воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане в 1979-1989 годах
На окраине предместья — мост через Свислочь на Остров Мужества и Скорби, или Остров слез. В центре — мемориал погибшим в Афганской войне в 1979-1989-м. Из статуи ангела непрерывно текут слезы. Эмоционально тяжелое место, но впечатление сильное.
Зайдите в Красный дворик (улица Революционная, 7). Это один из немногих сохранившихся "колодцев". Тут собирается богема: художники, музыканты, артисты. Если повезет, попадете на выставку, концерт или кинопоказ под открытым небом.
Здание Национальной библиотеки в Минске
Нагулявшись по центру, прокатитесь на метро до станции "Восток", чтобы увидеть здание Национальной библиотеки, советует Дмитрий. Оно очень необычное: построено в форме ромбокубооктаэдра (напоминает алмаз). По замыслу архитекторов, это символизирует бесценность и бесконечность знаний. Наверху — смотровая площадка, куда пускают всех желающих.
Минские окраины не менее интересны, чем исторический центр. Прямо у МКАД (да, там тоже есть) во дворе дома 30 на улице Седых — целый зоопарк из пенопласта: аисты, лемуры, олени, панды, медведи, слоны, Чебурашка. Это творение местного пенсионера.
© Ольга Кабанова
Зоопарк из пенопласта в Минске
1 из 2
Зоопарк из пенопласта в Минске
© Ольга Кабанова
© Ольга Кабанова
Скульптуры животных сделаны из пенопласта
2 из 2
Скульптуры животных сделаны из пенопласта
© Ольга Кабанова
1 из 2
Зоопарк из пенопласта в Минске
© Ольга Кабанова
2 из 2
Скульптуры животных сделаны из пенопласта
© Ольга Кабанова
На заборе висят баночки для сбора средств на поддержание скульптур, но денег в них, как правило, немного, поэтому экспонаты с годами стали походить на героев страшных сказок.
CC BY-SA 3.0 / A.Savin /
Главный неф и пресвитерий в костеле Святых Симеона и Елены
Вечером отправляйтесь в костел Святых Симеона и Елены, который в народе называют "Красным", рекомендует гид. Там регулярно проводят концерты органной музыки, вход — за пожертвования.
За покупками
"Туристы в последнее время едут в Белоруссию не только на экскурсию, но и за покупками, — говорит Ольга Иванова. — Поэтому мы запустили специальные шоп-туры".
В программе — посещение торговых центров в Минске и — по желанию — консультация по выбору и оформлению международных банковских карт Visa или Mastercard. Дополнительно можно заказать обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по городу с осмотром достопримечательностей. Все занимает четыре дня.
Стоит такое путешествие от 33,5 тысячи рублей за двоих без авиабилетов и от 59 тысяч — с перелетом. Заезды каждый четверг. "Спрос стабильный. Заявки поступают регулярно", — отмечает Иванова.
Самый большой выбор бутиков — в торговых центрах Dana Mall, "Замок", Green City. Расплачиваться можно либо наличными белорусскими рублями, либо картой "Мир".
Посетители торгового центра в Минске
"Я уже не первый год приезжаю в Белоруссию на шопинг, — рассказывает студентка из Москвы Анастасия Кострова. — Приобретала исключительно продукцию местных брендов — "Калинка", "Свитанок", "Купалинка". У них добротная и недорогая домашняя одежда. А за босоножками и кроссовками всегда ходила в Marko и Belwest".
Можно пройтись и по магазинам европейских марок, которые ушли из России.
© Виктор Толочко
Женщина в торговом центре в Минске
Туристы покупают и белорусскую косметику, достоинство которой — натуральный состав и невысокие цены.
Витрина с белорусской косметикой
Бабка, мачанка и колдуны
В Минске много заведений общепита с запоминающимися названиями и хорошим меню: бар "Суета", кафе "Бессонница", столовая "Экопауза", рестораны "Правда" и "Чайный пьяница".
© Depositphotos / Jim_FilimПроцесс приготовления драников
1 из 3
Процесс приготовления драников
© Depositphotos / Jim_Filim
1 из 3
Процесс приготовления драников
© Depositphotos / Jim_Filim
Но если хочется не просто перекусить и выпить бокал вина, а продегустировать блюда национальной кухни, гид Дмитрий Дещеня советует обратить внимание на заведения "Васильки", "Кухмистр", "Грунвальд", "Старовиленская корчма", "Литвины".
Закажите бабку (запеченный в духовке тертый картофель с мясом, луком и салом), драники (подают с грибами, семгой, курицей или просто со сметаной), колдуны (тоже драники, только с мясной начинкой), зразы, мачанку (блины с подливой из шкварок, ребрышек и колбасок).
© Pixabay / pics_kartubНастойка
© Pixabay / pics_kartub
Настойка
В качестве гастрономического сувенира из Минска везут шоколад и конфеты фабрики "Коммунарка", рогачевскую сгущенку, лидский квас, сбитень. А также фирменные настойки из клюквы, облепихи, малины, вишни.