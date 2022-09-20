https://ria.ru/20220920/minsk-1817817484.html

Красный дворик, Остров слез и вкусная еда: чем запомнится Минск

Красный дворик, Остров слез и вкусная еда: чем запомнится Минск - РИА Новости, 20.09.2022

Красный дворик, Остров слез и вкусная еда: чем запомнится Минск

В этом городе сочетаются монументальность сталинского ампира и уют тихих старинных европейских улочек. Россияне приезжают в столицу Белоруссии погулять,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:00

2022-09-20T08:00

2022-09-20T08:03

туризм

минск

белоруссия

маршруты - туризм

маршруты

куда поехать

куда поехать в выходные

торговые центры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794388004_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_6731885bec78289535aa98c8fd496b49.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. В этом городе сочетаются монументальность сталинского ампира и уют тихих старинных европейских улочек. Россияне приезжают в столицу Белоруссии погулять, посетить экскурсии, пройтись по магазинам. О том, куда в Минске отправиться за покупками, где найти двор-колодец и зоопарк из пенопласта, как прокатиться в конном вагоне и попробовать лучшие драники, — в материале РИА Новости.Белорусский вояж"В сентябре и октябре большой спрос на экскурсионные туры "Вся Беларусь за семь дней" и "Выходные в Минске", — говорит руководитель PR-отдела FUN&SUN Ольга Иванова. Цена на второй — 10 752 рубля без перелета.Есть такие программы и у "Интуриста". Уик-энд в столице Белоруссии стоит от 10 354 рублей на человека без авиабилетов и от 20 990 — полный пакет.С 30 сентября можно отправиться в железнодорожный круиз из Москвы в Минск с заездом в Гродно или Брест. "Белорусский вояж", организованный компанией "РЖД Тур", длится четыре дня и три ночи, цена — от 28 тысяч рублей с туриста. Включено все: проезд, питание, экскурсии.Добраться до столицы Белоруссии несложно и самостоятельно — на поезде (семь часов в дороге, от двух тысяч рублей за билет в одну сторону), самолете (меньше полутора часов в воздухе, от 3200 рублей), автобусе (десять часов, 1700 рублей).Еще один вариант — личный автомобиль. Дорога хорошая — доедете за восемь часов. Только не забудьте оформить страховку на границе.Номер в гостинице — 1500-2000 рублей в сутки. Квартиру в аренду лучше подбирать на местных сайтах (realt.by, re.kufar.by): выйдет ощутимо дешевле.Город контрастовГлавная улица Минска — проспект Независимости — это сталинский ампир. Но стоит свернуть в сторону, как оказываешься в Верхнем (или Старом) городе с вымощенными брусчаткой улочками, уютными ресторанчиками.Здесь застройка XVI–XVIII веков. Из достопримечательностей: костел Святого Иосифа, ратуша, собор Сошествия Святого Духа, Гостиный двор, собор Пресвятой Девы Марии, памятник войту (староста, глава магистрата) с ключом от города.А еще — Музей минской конки. Интересный экспонат — реконструкция вагона. Можно зайти внутрь и в сопровождении кондуктора отправиться в виртуальную поездку по городу. Вход — 3,5 белорусского рубля (чуть больше 80 российских).В Троицком предместье — разноцветные домики (некоторые, как, например, здание обувной фабрики Цитвера, — в первозданном виде сохранились с XIX века), букинистические магазины, антикварные лавки. Там особая атмосфера старины, отмечает гид-экскурсовод Дмитрий Дещеня.На окраине предместья — мост через Свислочь на Остров Мужества и Скорби, или Остров слез. В центре — мемориал погибшим в Афганской войне в 1979-1989-м. Из статуи ангела непрерывно текут слезы. Эмоционально тяжелое место, но впечатление сильное.Зайдите в Красный дворик (улица Революционная, 7). Это один из немногих сохранившихся "колодцев". Тут собирается богема: художники, музыканты, артисты. Если повезет, попадете на выставку, концерт или кинопоказ под открытым небом.Нагулявшись по центру, прокатитесь на метро до станции "Восток", чтобы увидеть здание Национальной библиотеки, советует Дмитрий. Оно очень необычное: построено в форме ромбокубооктаэдра (напоминает алмаз). По замыслу архитекторов, это символизирует бесценность и бесконечность знаний. Наверху — смотровая площадка, куда пускают всех желающих.Минские окраины не менее интересны, чем исторический центр. Прямо у МКАД (да, там тоже есть) во дворе дома 30 на улице Седых — целый зоопарк из пенопласта: аисты, лемуры, олени, панды, медведи, слоны, Чебурашка. Это творение местного пенсионера.На заборе висят баночки для сбора средств на поддержание скульптур, но денег в них, как правило, немного, поэтому экспонаты с годами стали походить на героев страшных сказок.Вечером отправляйтесь в костел Святых Симеона и Елены, который в народе называют "Красным", рекомендует гид. Там регулярно проводят концерты органной музыки, вход — за пожертвования.За покупками"Туристы в последнее время едут в Белоруссию не только на экскурсию, но и за покупками, — говорит Ольга Иванова. — Поэтому мы запустили специальные шоп-туры".В программе — посещение торговых центров в Минске и — по желанию — консультация по выбору и оформлению международных банковских карт Visa или Mastercard. Дополнительно можно заказать обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по городу с осмотром достопримечательностей. Все занимает четыре дня.Стоит такое путешествие от 33,5 тысячи рублей за двоих без авиабилетов и от 59 тысяч — с перелетом. Заезды каждый четверг. "Спрос стабильный. Заявки поступают регулярно", — отмечает Иванова.Самый большой выбор бутиков — в торговых центрах Dana Mall, "Замок", Green City. Расплачиваться можно либо наличными белорусскими рублями, либо картой "Мир"."Я уже не первый год приезжаю в Белоруссию на шопинг, — рассказывает студентка из Москвы Анастасия Кострова. — Приобретала исключительно продукцию местных брендов — "Калинка", "Свитанок", "Купалинка". У них добротная и недорогая домашняя одежда. А за босоножками и кроссовками всегда ходила в Marko и Belwest".Можно пройтись и по магазинам европейских марок, которые ушли из России. Туристы покупают и белорусскую косметику, достоинство которой — натуральный состав и невысокие цены. Бабка, мачанка и колдуныВ Минске много заведений общепита с запоминающимися названиями и хорошим меню: бар "Суета", кафе "Бессонница", столовая "Экопауза", рестораны "Правда" и "Чайный пьяница".Но если хочется не просто перекусить и выпить бокал вина, а продегустировать блюда национальной кухни, гид Дмитрий Дещеня советует обратить внимание на заведения "Васильки", "Кухмистр", "Грунвальд", "Старовиленская корчма", "Литвины".Закажите бабку (запеченный в духовке тертый картофель с мясом, луком и салом), драники (подают с грибами, семгой, курицей или просто со сметаной), колдуны (тоже драники, только с мясной начинкой), зразы, мачанку (блины с подливой из шкварок, ребрышек и колбасок).В качестве гастрономического сувенира из Минска везут шоколад и конфеты фабрики "Коммунарка", рогачевскую сгущенку, лидский квас, сбитень. А также фирменные настойки из клюквы, облепихи, малины, вишни.

https://ria.ru/20220818/shoptury-1810433268.html

https://ria.ru/20220727/belorussiya-1804986673.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

минск, белоруссия, маршруты - туризм, маршруты, куда поехать, куда поехать в выходные, торговые центры, достопримечательности, еда, туризм, туристы, актуальное - туризм, куда можно лететь