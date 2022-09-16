https://ria.ru/20220916/belorussiya-1817199703.html

Туристы раскупают железнодорожные круизы в Белоруссию на осень

Туристы раскупают железнодорожные круизы в Белоруссию на осень - РИА Новости, 16.09.2022

Туристы раскупают железнодорожные круизы в Белоруссию на осень

Железнодорожные круизы из РФ по белорусским городам, стартовавшие в августе, вызвали столь большой интерес, что организаторы решили продлить их на осень,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:37

2022-09-16T12:37

2022-09-16T12:37

туризм

туризм

новости - туризм

брест

белоруссия

ассоциация туроператоров россии (атор)

гродно

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Железнодорожные круизы из РФ по белорусским городам, стартовавшие в августе, вызвали столь большой интерес, что организаторы решили продлить их на осень, сообщает АТОР.Поезда отправляются из Москвы и следуют через Минск, а также в одном случае заезжают в Гродно, в другом — в Брест, и возвращаются в российскую столицу. В пути туристы проводят четыре дня и три ночи: днем — экскурсии, а ночь – в поезде. В варианте "Лайт" больше свободного времени, в программу "Стандарт" включены посещение замкового комплекса "Мир"в Минске и Беловежской пущи в Бресте, а также обеды. В белорусской столице туристов ждет автобусно-пешеходная экскурсия по главным магистралям и площадям города.Путешествие с заездом в Гродно стоит от 28 тысяч рублей, с визитом в Брест — от 32 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220818/shoptury-1810433268.html

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белоруссия

гродно

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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