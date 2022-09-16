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Туристы раскупают железнодорожные круизы в Белоруссию на осень
Туристы раскупают железнодорожные круизы в Белоруссию на осень - РИА Новости, 16.09.2022
Туристы раскупают железнодорожные круизы в Белоруссию на осень
Железнодорожные круизы из РФ по белорусским городам, стартовавшие в августе, вызвали столь большой интерес, что организаторы решили продлить их на осень,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:37
2022-09-16T12:37
2022-09-16T12:37
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Железнодорожные круизы из РФ по белорусским городам, стартовавшие в августе, вызвали столь большой интерес, что организаторы решили продлить их на осень, сообщает АТОР.Поезда отправляются из Москвы и следуют через Минск, а также в одном случае заезжают в Гродно, в другом — в Брест, и возвращаются в российскую столицу. В пути туристы проводят четыре дня и три ночи: днем — экскурсии, а ночь – в поезде. В варианте "Лайт" больше свободного времени, в программу "Стандарт" включены посещение замкового комплекса "Мир"в Минске и Беловежской пущи в Бресте, а также обеды. В белорусской столице туристов ждет автобусно-пешеходная экскурсия по главным магистралям и площадям города.Путешествие с заездом в Гродно стоит от 28 тысяч рублей, с визитом в Брест — от 32 тысяч рублей.
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РИА Новости
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Брест, Белоруссия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Гродно, куда поехать в выходные, поезда, Москва
Туристы раскупают железнодорожные круизы в Белоруссию на осень
АТОР: железнодорожные круизы из России по белорусским городам вызвали огромный интерес