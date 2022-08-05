https://ria.ru/20220805/belorussiya-1807390884.html
Из России в Белоруссию отправится первый туристический поезд
Из России в Белоруссию отправится первый туристический поезд - РИА Новости, 05.08.2022
Из России в Белоруссию отправится первый туристический поезд
Первый туристический поезд из России в Белоруссию отправится 5 августа по круговому маршруту Москва-Брест-Минск-Москва. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:45
2022-08-05T12:45
2022-08-05T12:45
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Первый туристический поезд из России в Белоруссию отправится 5 августа по круговому маршруту Москва-Брест-Минск-Москва.Еще один железнодорожный состав поедет по круговому маршруту Москва-Гродно-Минск-Москва 12 августа.По данным РЖД, отправиться на выходные в "Белорусский вояж" можно с одноименного вокзала столицы. Путешествие пройдет в формате "отель на колесах": ночью туристы будут передвигаться на поезде между городами, а днем осматривать достопримечательности.В составе — спальные вагоны купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагон-ресторан. Чтобы отправиться в путешествие, надо купить путевку, включающую дорогу, экскурсионную программу, трансфер и питание.Стоимость пакетного тура Москва-Брест-Минск-Москва начинается от 30,5 тысячи рублей, а Москва-Гродно-Минск-Москва — от 27 тысяч рублей. Обе поездки рассчитаны на четыре дня и три ночи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, ржд, белоруссия, минск, брест, гродно, поезда
Из России в Белоруссию отправится первый туристический поезд
Из России в Белоруссию 5 августа отправится первый туристический поезд
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Первый туристический поезд из России в Белоруссию отправится 5 августа по круговому маршруту Москва-Брест-Минск-Москва.
Еще один железнодорожный состав поедет по круговому маршруту Москва-Гродно-Минск-Москва 12 августа.
По данным РЖД, отправиться на выходные в "Белорусский вояж" можно с одноименного вокзала столицы. Путешествие пройдет в формате "отель на колесах": ночью туристы будут передвигаться на поезде между городами, а днем осматривать достопримечательности.
В составе — спальные вагоны купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагон-ресторан. Чтобы отправиться в путешествие, надо купить путевку, включающую дорогу, экскурсионную программу, трансфер и питание.
Стоимость пакетного тура Москва-Брест-Минск-Москва начинается от 30,5 тысячи рублей, а Москва-Гродно-Минск-Москва — от 27 тысяч рублей. Обе поездки рассчитаны на четыре дня и три ночи.