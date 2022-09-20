11:29 20.09.2022 (обновлено: 11:30 20.09.2022)
Россия заинтересована в мире в Каспийском регионе, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия заинтересована в мире и стабильности в Каспийском регионе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в поддержании мира и стабильности в Каспийском регионе, выступает за развитие сотрудничества на основе добрососедства в рамках пятерки прибрежных государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Жизненно важными интересами для России являются поддержание мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе, его устойчивое развитие на основе добрососедства, доверия и сотрудничества прибрежных государств, реализация экономического, в том числе транзитного, потенциала Каспия к взаимной выгоде прикаспийских стран", - говорится в статье Лаврова, посвященной сотрудничеству в Каспийском регионе, на сайте журнала "Международная жизнь".
"В этих целях Россия выступает за всемерное развитие многогранного системного сотрудничества в рамках "пятерки", постепенную институционализацию этого процесса. Активно работаем над расширением связей с нашими соседями по региону во всех сферах", - подчеркнул Лавров.
Министр добавил, что все каспийские вопросы должны решаться исключительно пятью прибрежными государствами на основе консенсуса, не допуская негативного воздействия внерегиональных сил. При этом он отметил, что "каспийская пятерка", в которую помимо России входят Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан, не собирается отгораживаться от внешнего мира, прежде всего в экономической сфере.