https://ria.ru/20220920/lavrov-1818074194.html

Россия заинтересована в мире в Каспийском регионе, заявил Лавров

Россия заинтересована в мире в Каспийском регионе, заявил Лавров - РИА Новости, 20.09.2022

Россия заинтересована в мире в Каспийском регионе, заявил Лавров

Россия заинтересована в поддержании мира и стабильности в Каспийском регионе, выступает за развитие сотрудничества на основе добрососедства в рамках пятерки... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:29

2022-09-20T11:29

2022-09-20T11:30

сергей лавров

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иран

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в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в поддержании мира и стабильности в Каспийском регионе, выступает за развитие сотрудничества на основе добрососедства в рамках пятерки прибрежных государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Жизненно важными интересами для России являются поддержание мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе, его устойчивое развитие на основе добрососедства, доверия и сотрудничества прибрежных государств, реализация экономического, в том числе транзитного, потенциала Каспия к взаимной выгоде прикаспийских стран", - говорится в статье Лаврова, посвященной сотрудничеству в Каспийском регионе, на сайте журнала "Международная жизнь"."В этих целях Россия выступает за всемерное развитие многогранного системного сотрудничества в рамках "пятерки", постепенную институционализацию этого процесса. Активно работаем над расширением связей с нашими соседями по региону во всех сферах", - подчеркнул Лавров.Министр добавил, что все каспийские вопросы должны решаться исключительно пятью прибрежными государствами на основе консенсуса, не допуская негативного воздействия внерегиональных сил. При этом он отметил, что "каспийская пятерка", в которую помимо России входят Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан, не собирается отгораживаться от внешнего мира, прежде всего в экономической сфере.

https://ria.ru/20220703/peskov-1799915867.html

https://ria.ru/20220629/sammit-1799132604.html

россия

иран

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, россия, иран, казахстан, в мире