https://ria.ru/20220920/krasnikov-1818130032.html
Геннадия Красникова выбрали главой РАН
Геннадия Красникова выбрали главой РАН - РИА Новости, 20.09.2022
Геннадия Красникова выбрали главой РАН
Академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генерального директора НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова избрали... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:58
2022-09-20T13:58
2022-09-20T15:30
российская академия наук
россия
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818171855_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_8702d7722963e7dca5aaf53bec775623.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генерального директора НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова избрали новым главой Российской академии наук, сообщил корреспондент РИА Новости.В бюллетене были два кандидата: Красников, за которого проголосовал 871 человек, и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович, получивший 397 голосов.Ранее о победе академика РИА Новости сообщил источник, знакомый с результатами тайного голосования.Всего на голосовании выдали 1396 бюллетеней. При вскрытии урн обнаружили 1390 бюллетеней, из них недействительными оказались 122. Для избрания главы РАН требовалось набрать 699 голосов.Сфера научной деятельности Краснова — физика полупроводников, полупроводниковых приборов, технологии создания сверхбольших интегральных схем.Ученый руководит Научно-исследовательским институтом молекулярной электроники (НИИМЭ) — головным предприятием приоритетного технологического направления по электронным технологиям в России. Также Красников занимает посты председателя советов директоров ПАО "Микрон" и Научно-исследовательского института точного машиностроения (НИИТМ).Академик сменит на посту президента РАН Александра Сергеева, занимавшего этот пост в течение одного пятилетнего срока с сентября 2017 года.
https://ria.ru/20220919/ran-1817871111.html
https://ria.ru/20220919/ran-1817817230.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818171855_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_54eb688de3e60c3195c6b55fcf941732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, россия
Российская академия наук, Россия, Наука
13:58 20.09.2022 (обновлено: 15:30 20.09.2022)
Геннадия Красникова выбрали главой РАН
Геннадий Красников победил на выборах главы РАН
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генерального директора НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова избрали новым главой Российской академии наук, сообщил корреспондент РИА Новости.
"В соответствии с результатами тайного голосования <...> академик РАН Красников Геннадий Яковлевич избран президентом РАН", — сказал председатель счетной комиссии на общем собрании РАН.
В бюллетене были два кандидата: Красников, за которого проголосовал 871 человек, и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН
Дмитрий Маркович, получивший 397 голосов.
Ранее о победе академика РИА Новости сообщил источник, знакомый с результатами тайного голосования.
Всего на голосовании выдали 1396 бюллетеней. При вскрытии урн обнаружили 1390 бюллетеней, из них недействительными оказались 122. Для избрания главы РАН требовалось набрать 699 голосов.
Сфера научной деятельности Краснова — физика полупроводников, полупроводниковых приборов, технологии создания сверхбольших интегральных схем.
Ученый руководит Научно-исследовательским институтом молекулярной электроники (НИИМЭ) — головным предприятием приоритетного технологического направления по электронным технологиям в России. Также Красников занимает посты председателя советов директоров ПАО "Микрон" и Научно-исследовательского института точного машиностроения (НИИТМ).
Академик сменит на посту президента РАН Александра Сергеева
, занимавшего этот пост в течение одного пятилетнего срока с сентября 2017 года.