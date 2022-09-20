https://ria.ru/20220920/krasnikov-1818130032.html

Геннадия Красникова выбрали главой РАН

Геннадия Красникова выбрали главой РАН - РИА Новости, 20.09.2022

Геннадия Красникова выбрали главой РАН

Академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генерального директора НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова избрали... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:58

2022-09-20T13:58

2022-09-20T15:30

российская академия наук

россия

наука

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генерального директора НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова избрали новым главой Российской академии наук, сообщил корреспондент РИА Новости.В бюллетене были два кандидата: Красников, за которого проголосовал 871 человек, и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович, получивший 397 голосов.Ранее о победе академика РИА Новости сообщил источник, знакомый с результатами тайного голосования.Всего на голосовании выдали 1396 бюллетеней. При вскрытии урн обнаружили 1390 бюллетеней, из них недействительными оказались 122. Для избрания главы РАН требовалось набрать 699 голосов.Сфера научной деятельности Краснова — физика полупроводников, полупроводниковых приборов, технологии создания сверхбольших интегральных схем.Ученый руководит Научно-исследовательским институтом молекулярной электроники (НИИМЭ) — головным предприятием приоритетного технологического направления по электронным технологиям в России. Также Красников занимает посты председателя советов директоров ПАО "Микрон" и Научно-исследовательского института точного машиностроения (НИИТМ).Академик сменит на посту президента РАН Александра Сергеева, занимавшего этот пост в течение одного пятилетнего срока с сентября 2017 года.

https://ria.ru/20220919/ran-1817871111.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

российская академия наук, россия