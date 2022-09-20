https://ria.ru/20220920/krasnikov-1817945789.html

Биография Геннадия Красникова

Биография Геннадия Красникова - РИА Новости, 20.09.2022

Биография Геннадия Красникова

Российский ученый в области микро- и наноэлектроники, академик РАН Геннадий Яковлевич Красников родился 30 апреля 1958 года в Тамбове. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:48

2022-09-20T15:48

2022-09-20T15:48

справки

российская академия наук

национальный исследовательский университет «миэт»

ниимэ и микрон

россия

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Российский ученый в области микро- и наноэлектроники, академик РАН Геннадий Яковлевич Красников родился 30 апреля 1958 года в Тамбове. В 1981 году окончил физико-технический факультет Московского института электронной техники (ныне – Национальный исследовательский университет "МИЭТ"). Доктор технических наук (1996).В 1981-1988 годах – инженер, начальник модуля, начальник участка, начальник цеха, начальник кристального производства, заместитель главного инженера завода "Микрон" при НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ).В 1988-1991 годах – заместитель директора по производству, коммерческий директор – заместитель директора НИИ молекулярной электроники и завода "Микрон".В 1991-1993 годах – директор НИИ молекулярной электроники и завода "Микрон".В 1993-2000 годах – генеральный директор АООТ "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон".С 2000 по 2003 год – генеральный директор ОАО "Концерн "Научный центр" (ныне Sitronics Group), председатель Совета директоров АООТ "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон".С 2003 по 2005 год – генеральный конструктор – научный руководитель ОАО "Концерн Научный Центр".С 2005 по 30 июня 2011 года занимал должность генерального директора ОАО "НИИМЭ и Микрон". В 2005-2012 годах руководил бизнес-направлением "Микроэлектронные решения" в ОАО "Ситроникс". С июля 2011 года – генеральный конструктор ОАО "НИИМЭ и Микрон", генеральный директор ОАО "НИИМЭ".С 2016 года – генеральный директор АО "НИИМЭ", председатель совета директоров ПАО "Микрон" и председатель совета директоров АО "НИИТМ" (НИИ точной механики).Возглавляет кафедру "Субмикронная технология СБИС" в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" и кафедру микро- и наноэлектроники в Московском физико-техническом институте (национальном исследовательском университете), руководит подготовкой специалистов высшей квалификации по актуальным и перспективным направлениям нано- и микроэлектроники.Академик РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий (микро- и наноэлектроника, 2008).Член Президиума РАН (2017).Иностранный член Национальной академии наук Белоруссии (2021).20 сентября 2022 года стало известно, что по результатам тайного голосования Геннадий Красников избран президентом РАН.Геннадий Красников – крупный ученый с мировым именем в области физики полупроводников, диэлектриков и гетероструктур на их основе, технологий создания сверхбольших интегральных схем (СБИС) и обеспечения качества их разработки и промышленного производства. Им созданы научные и технологические основы формирования полупроводниковых структур с управляемыми и стабильными электрофизическими параметрами на всем технологическом маршруте изготовления интегральных микросхем.Автор более 400 научных работ в отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях, четырех научных монографий и более 40 авторских свидетельств и патентов.В 2016 году решением президента Российской Федерации Владимира Путина Геннадий Красников был наделен полномочиями руководителя приоритетного технологического направления по электронным технологиям.Геннадий Красников является главным редактором журналов "Микроэлектроника", "Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника", "Интеллект&Технологии", членом редколлегии журналов "Известия высших учебных заведений. Электроника", "Электроника. Наука. Технология. Бизнес", "Нано- и микросистемная техника", "Труды МФТИ".Лауреат государственной премии РФ в области науки и технологии (2014), трех премий правительства РФ в области науки и техники (1999, 2009, 2019).Награжден орденами Почета (1999), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Дружбы (2014), Александра Невского (2018) и другими наградами.Отмечен медалью ЮНЕСКО "За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, российская академия наук, национальный исследовательский университет «миэт», ниимэ и микрон, россия