https://ria.ru/20220920/kitay-1818048220.html

Ozon запустил партнерскую доставку товаров из Китая

Ozon запустил партнерскую доставку товаров из Китая - РИА Новости, 20.09.2022

Ozon запустил партнерскую доставку товаров из Китая

Ozon Global, подразделение Ozon по работе с международными продавцами, запустил партнерскую доставку товаров из Китая в Россию, сократив срок доставки вдвое,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:03

2022-09-20T10:03

2022-09-20T10:03

экономика

китай

россия

казахстан

ozon

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ozon Global, подразделение Ozon по работе с международными продавцами, запустил партнерскую доставку товаров из Китая в Россию, сократив срок доставки вдвое, сообщает пресс-служба маркетплейса."Ozon Global, подразделение Ozon по работе с международными продавцами, запустил партнерскую доставку товаров из Китая. Продавцы в Китае смогут сдавать свои товары в большинстве провинций Китая, а покупатели в России – получать их быстрее и в любом пункте выдачи Ozon. Средний срок доставки из Китая в Россию сократится в 2 раза", - говорится в сообщении.Отмечается, что в России покупатели теперь смогут получить заказ более чем в 16 тысячах пунктах выдачи, а срок доставки - 14 дней без учета сборки у продавца. Ранее посылки можно было получать только через сторонние службы доставки."Теперь Ozon Global сопровождает отправление на всех этапах доставки из Китая в Россию, а статус каждой посылки клиент сможет отследить в личном кабинете. Среди ключевых удобств партнерской доставки для покупателей: одна из лучших цен на рынке за доставку, интерфейс для отслеживания заказов, клиентская поддержка Ozon Global", - добавляется в сообщении."Китайские товары пользуются высоким спросом – на них приходится около 90% от общей доли заказов Ozon Global. За счет улучшения сервиса мы планируем привлечь новых продавцов из Китая и расширить ассортимент в самых разных категориях – от электроники и бытовой техники для дома до одежды и товаров для детей", – приводятся в сообщении слова CEO Ozon Global Степана Гусамова.Ozon Global – это часть Ozon по работе с международными продавцами и заказами товаров из-за рубежа. В 2021 году Ozon локализовал бизнес в Казахстане и Белоруссии – начал строить платформу маркетплейса и собственную логистическую инфраструктуру в этих странах. В 2022 году Ozon открыл представительство в Турции для расширения сотрудничества с локальными продавцами.

https://realty.ria.ru/20220914/sklad-1816661558.html

китай

россия

казахстан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, россия, казахстан, ozon