https://ria.ru/20220920/kitay-1818048220.html
Ozon запустил партнерскую доставку товаров из Китая
Ozon запустил партнерскую доставку товаров из Китая - РИА Новости, 20.09.2022
Ozon запустил партнерскую доставку товаров из Китая
Ozon Global, подразделение Ozon по работе с международными продавцами, запустил партнерскую доставку товаров из Китая в Россию, сократив срок доставки вдвое,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:03
2022-09-20T10:03
2022-09-20T10:03
экономика
китай
россия
казахстан
ozon
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ozon Global, подразделение Ozon по работе с международными продавцами, запустил партнерскую доставку товаров из Китая в Россию, сократив срок доставки вдвое, сообщает пресс-служба маркетплейса."Ozon Global, подразделение Ozon по работе с международными продавцами, запустил партнерскую доставку товаров из Китая. Продавцы в Китае смогут сдавать свои товары в большинстве провинций Китая, а покупатели в России – получать их быстрее и в любом пункте выдачи Ozon. Средний срок доставки из Китая в Россию сократится в 2 раза", - говорится в сообщении.Отмечается, что в России покупатели теперь смогут получить заказ более чем в 16 тысячах пунктах выдачи, а срок доставки - 14 дней без учета сборки у продавца. Ранее посылки можно было получать только через сторонние службы доставки."Теперь Ozon Global сопровождает отправление на всех этапах доставки из Китая в Россию, а статус каждой посылки клиент сможет отследить в личном кабинете. Среди ключевых удобств партнерской доставки для покупателей: одна из лучших цен на рынке за доставку, интерфейс для отслеживания заказов, клиентская поддержка Ozon Global", - добавляется в сообщении."Китайские товары пользуются высоким спросом – на них приходится около 90% от общей доли заказов Ozon Global. За счет улучшения сервиса мы планируем привлечь новых продавцов из Китая и расширить ассортимент в самых разных категориях – от электроники и бытовой техники для дома до одежды и товаров для детей", – приводятся в сообщении слова CEO Ozon Global Степана Гусамова.Ozon Global – это часть Ozon по работе с международными продавцами и заказами товаров из-за рубежа. В 2021 году Ozon локализовал бизнес в Казахстане и Белоруссии – начал строить платформу маркетплейса и собственную логистическую инфраструктуру в этих странах. В 2022 году Ozon открыл представительство в Турции для расширения сотрудничества с локальными продавцами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, казахстан, ozon
Экономика, Китай, Россия, Казахстан, Ozon
Ozon запустил партнерскую доставку товаров из Китая
Ozon Global запустил партнерскую доставку товаров из Китая
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ozon Global, подразделение Ozon по работе с международными продавцами, запустил партнерскую доставку товаров из Китая в Россию, сократив срок доставки вдвое, сообщает пресс-служба маркетплейса.
"Ozon Global, подразделение Ozon по работе с международными продавцами, запустил партнерскую доставку товаров из Китая. Продавцы в Китае смогут сдавать свои товары в большинстве провинций Китая, а покупатели в России – получать их быстрее и в любом пункте выдачи Ozon. Средний срок доставки из Китая в Россию сократится в 2 раза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в России покупатели теперь смогут получить заказ более чем в 16 тысячах пунктах выдачи, а срок доставки - 14 дней без учета сборки у продавца. Ранее посылки можно было получать только через сторонние службы доставки.
"Теперь Ozon Global сопровождает отправление на всех этапах доставки из Китая в Россию, а статус каждой посылки клиент сможет отследить в личном кабинете. Среди ключевых удобств партнерской доставки для покупателей: одна из лучших цен на рынке за доставку, интерфейс для отслеживания заказов, клиентская поддержка Ozon Global", - добавляется в сообщении.
"Китайские товары пользуются высоким спросом – на них приходится около 90% от общей доли заказов Ozon Global. За счет улучшения сервиса мы планируем привлечь новых продавцов из Китая и расширить ассортимент в самых разных категориях – от электроники и бытовой техники для дома до одежды и товаров для детей", – приводятся в сообщении слова CEO Ozon Global Степана Гусамова.
Ozon Global – это часть Ozon по работе с международными продавцами и заказами товаров из-за рубежа. В 2021 году Ozon локализовал бизнес в Казахстане
и Белоруссии
– начал строить платформу маркетплейса и собственную логистическую инфраструктуру в этих странах. В 2022 году Ozon открыл представительство в Турции
для расширения сотрудничества с локальными продавцами.