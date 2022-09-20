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В Иране застрявших из-за поломки самолета россиян заселили в отели - РИА Новости, 20.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220920/iran-1818102079.html
В Иране застрявших из-за поломки самолета россиян заселили в отели
В Иране застрявших из-за поломки самолета россиян заселили в отели - РИА Новости, 20.09.2022
В Иране застрявших из-за поломки самолета россиян заселили в отели
Российским туристам, которые не смогли вылететь из Тегерана из-за поломки самолета, сделали срочные въездные визы для размещения в отелях до решения проблемы,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:06
2022-09-20T13:06
туризм
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российским туристам, которые не смогли вылететь из Тегерана из-за поломки самолета, сделали срочные въездные визы для размещения в отелях до решения проблемы, сообщили в посольстве РФ в Иране."Незамедлительно связались с профильными иранскими ведомствами и добились срочного оформления российским гражданам въездных виз для того, чтобы их можно было разместить в отеле в городе. В контакте с представителем авиакомпании настояли на обеспечении наших соотечественников питанием и размещении в гостинице, что и было сделано. Поддерживаем связь с пассажирами", — говорится в Telegram-канале посольства.По данным ведомства, в ближайшее время резервный борт прибудет из Каракаса в Тегеран, и туристы смогут добраться до пункта назначения.Ранее Ростуризм информировал, что из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa, на родину не могут вернуться около 100 российских граждан.
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иран, россия, тегеран (город), пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Иран, Россия, Тегеран (город), пассажиры, Новости - Туризм, Туризм, туристы
13:06 20.09.2022
 
В Иране застрявших из-за поломки самолета россиян заселили в отели

Посольство: россиянам в Тегеране сделали срочные въездные визы для размещения в отелях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российским туристам, которые не смогли вылететь из Тегерана из-за поломки самолета, сделали срочные въездные визы для размещения в отелях до решения проблемы, сообщили в посольстве РФ в Иране.
"Незамедлительно связались с профильными иранскими ведомствами и добились срочного оформления российским гражданам въездных виз для того, чтобы их можно было разместить в отеле в городе. В контакте с представителем авиакомпании настояли на обеспечении наших соотечественников питанием и размещении в гостинице, что и было сделано. Поддерживаем связь с пассажирами", — говорится в Telegram-канале посольства.
По данным ведомства, в ближайшее время резервный борт прибудет из Каракаса в Тегеран, и туристы смогут добраться до пункта назначения.
Ранее Ростуризм информировал, что из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa, на родину не могут вернуться около 100 российских граждан.
Трап самолета в международном аэропорту Омск-Центральный - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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ТуризмИранРоссияТегеран (город)пассажирыНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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