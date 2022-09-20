https://ria.ru/20220920/iran-1818053667.html
Около ста россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета
Около ста россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета - РИА Новости, 20.09.2022
Около ста россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета
Около 100 россиян не могут вылететь из Тегерана из-за поломки лайнера, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:35
2022-09-20T11:35
2022-09-20T11:35
туризм
зарина догузова
иран
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
интурист
пассажиры
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 100 россиян не могут вылететь из Тегерана из-за поломки лайнера, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."По ситуации с туристами, которые не могут вылететь из Тегерана в связи с поломкой самолета авиакомпании Conviasa: среди пассажиров — около 100 россиян. На связи с МИД России. Оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран", — написала Догузова в своем Telegram-канале.Она уточнила, что туристов размещают в отелях, их обеспечат всем необходимым. Кроме того, россиянам оформят полноценные визы на время ожидания вылета.Догузова добавила, что по всем вопросам можно обратиться в представительство Conviasa, а содействие пассажирам оказывает представитель туроператора "Интурист".
https://ria.ru/20220919/litva-1817910845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, иран, федеральное агентство по туризму (ростуризм), интурист, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Зарина Догузова, Иран, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Интурист, пассажиры, Новости - Туризм, Туризм, туристы
Около ста россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета
Глава Ростуризма: около 100 россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 100 россиян не могут вылететь из Тегерана из-за поломки лайнера, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"По ситуации с туристами, которые не могут вылететь из Тегерана в связи с поломкой самолета авиакомпании Conviasa: среди пассажиров — около 100 россиян. На связи с МИД России. Оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран", — написала Догузова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что туристов размещают в отелях, их обеспечат всем необходимым. Кроме того, россиянам оформят полноценные визы на время ожидания вылета.
Догузова добавила, что по всем вопросам можно обратиться в представительство Conviasa, а содействие пассажирам оказывает представитель туроператора "Интурист".