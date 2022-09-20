https://ria.ru/20220920/iran-1818053667.html

Около ста россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета

Около ста россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета - РИА Новости, 20.09.2022

Около ста россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета

Около 100 россиян не могут вылететь из Тегерана из-за поломки лайнера, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:35

2022-09-20T11:35

2022-09-20T11:35

туризм

зарина догузова

иран

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

интурист

пассажиры

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774806262_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_ae11ea25aec39f69ef462d497e882498.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 100 россиян не могут вылететь из Тегерана из-за поломки лайнера, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."По ситуации с туристами, которые не могут вылететь из Тегерана в связи с поломкой самолета авиакомпании Conviasa: среди пассажиров — около 100 россиян. На связи с МИД России. Оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран", — написала Догузова в своем Telegram-канале.Она уточнила, что туристов размещают в отелях, их обеспечат всем необходимым. Кроме того, россиянам оформят полноценные визы на время ожидания вылета.Догузова добавила, что по всем вопросам можно обратиться в представительство Conviasa, а содействие пассажирам оказывает представитель туроператора "Интурист".

https://ria.ru/20220919/litva-1817910845.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

зарина догузова, иран, федеральное агентство по туризму (ростуризм), интурист, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы