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Около ста россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета - РИА Новости, 20.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220920/iran-1818053667.html
Около ста россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета
Около ста россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета - РИА Новости, 20.09.2022
Около ста россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета
Около 100 россиян не могут вылететь из Тегерана из-за поломки лайнера, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:35
2022-09-20T11:35
туризм
зарина догузова
иран
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
интурист
пассажиры
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 100 россиян не могут вылететь из Тегерана из-за поломки лайнера, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."По ситуации с туристами, которые не могут вылететь из Тегерана в связи с поломкой самолета авиакомпании Conviasa: среди пассажиров — около 100 россиян. На связи с МИД России. Оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран", — написала Догузова в своем Telegram-канале.Она уточнила, что туристов размещают в отелях, их обеспечат всем необходимым. Кроме того, россиянам оформят полноценные визы на время ожидания вылета.Догузова добавила, что по всем вопросам можно обратиться в представительство Conviasa, а содействие пассажирам оказывает представитель туроператора "Интурист".
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зарина догузова, иран, федеральное агентство по туризму (ростуризм), интурист, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Зарина Догузова, Иран, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Интурист, пассажиры, Новости - Туризм, Туризм, туристы
11:35 20.09.2022
 
Около ста россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета

Глава Ростуризма: около 100 россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолета

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 100 россиян не могут вылететь из Тегерана из-за поломки лайнера, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"По ситуации с туристами, которые не могут вылететь из Тегерана в связи с поломкой самолета авиакомпании Conviasa: среди пассажиров — около 100 россиян. На связи с МИД России. Оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран", — написала Догузова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что туристов размещают в отелях, их обеспечат всем необходимым. Кроме того, россиянам оформят полноценные визы на время ожидания вылета.
Догузова добавила, что по всем вопросам можно обратиться в представительство Conviasa, а содействие пассажирам оказывает представитель туроператора "Интурист".
Грузовой автомобиль недалеко от КПП Чернышевское в Калининградской области в районе границы с Литвой - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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ТуризмЗарина ДогузоваИранФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ИнтуристпассажирыНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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