https://ria.ru/20220920/iran-1818022959.html
СМИ раскрыли детали соглашения о поставках российского газа в Иран
СМИ раскрыли детали соглашения о поставках российского газа в Иран - РИА Новости, 20.09.2022
СМИ раскрыли детали соглашения о поставках российского газа в Иран
Тегеран в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией вскоре начнет закупать газ у России, сообщило агентство Fars со ссылкой РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T07:12
2022-09-20T07:12
2022-09-20T11:20
экономика
иран
россия
газпром
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Тегеран в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией вскоре начнет закупать газ у России, сообщило агентство Fars со ссылкой на отчет иранского Министерства нефти.Исламская республика будет получать девять миллионов кубометров сырья в сутки, поставки пойдут через Азербайджан.Кроме того, Тегеран планирует закупать по шесть миллионов кубов СПГ для своповых поставок в страны южнее Ирана."Газпром" и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 миллиардов долларов. Стороны изучат возможность сотрудничества по разработке месторождений в Исламской республике, реализации СПГ-проектов и строительству магистральных газопроводов.Как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести потолок цен на российский газ, "Газпром" в этих условиях будет активнее искать альтернативных покупателей.
https://ria.ru/20220914/gaz-1816704859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иран, россия, газпром
Экономика, Иран, Россия, Газпром
07:12 20.09.2022 (обновлено: 11:20 20.09.2022)
СМИ раскрыли детали соглашения о поставках российского газа в Иран
Fars: Иран вскоре начнет закупать девять миллионов кубометров газа у России ежедневно