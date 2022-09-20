https://ria.ru/20220920/iran-1818022959.html

СМИ раскрыли детали соглашения о поставках российского газа в Иран

СМИ раскрыли детали соглашения о поставках российского газа в Иран - РИА Новости, 20.09.2022

СМИ раскрыли детали соглашения о поставках российского газа в Иран

Тегеран в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией вскоре начнет закупать газ у России, сообщило агентство Fars со ссылкой РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T07:12

2022-09-20T07:12

2022-09-20T11:20

экономика

иран

россия

газпром

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Тегеран в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией вскоре начнет закупать газ у России, сообщило агентство Fars со ссылкой на отчет иранского Министерства нефти.Исламская республика будет получать девять миллионов кубометров сырья в сутки, поставки пойдут через Азербайджан.Кроме того, Тегеран планирует закупать по шесть миллионов кубов СПГ для своповых поставок в страны южнее Ирана."Газпром" и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 миллиардов долларов. Стороны изучат возможность сотрудничества по разработке месторождений в Исламской республике, реализации СПГ-проектов и строительству магистральных газопроводов.Как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести потолок цен на российский газ, "Газпром" в этих условиях будет активнее искать альтернативных покупателей.

https://ria.ru/20220914/gaz-1816704859.html

иран

россия

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Максим Горбачев

экономика, иран, россия, газпром