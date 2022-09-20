https://ria.ru/20220920/gatchina-1818232943.html

Письма Куприна и документы XVIII века нашли в тайнике музея в Гатчине

Письма Куприна и документы XVIII века нашли в тайнике музея в Гатчине - РИА Новости, 20.09.2022

Письма Куприна и документы XVIII века нашли в тайнике музея в Гатчине

В тайнике музея-усадьбы художника-карикатуриста Павла Щербова в Гатчине нашли письма и телеграммы Александра Куприна, записки Ивана Билибина, револьвер системы... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:07

2022-09-20T19:07

2022-09-20T19:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. В тайнике музея-усадьбы художника-карикатуриста Павла Щербова в Гатчине нашли письма и телеграммы Александра Куприна, записки Ивана Билибина, револьвер системы Smith&Wesson, а также документы XVIII века, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.Тайник с личными вещами и документами художника обнаружили 19 сентября на чердаке особняка. Самая древняя находка относится к 1724 году."Предметы располагались в полости бетонного блока. Заведующая музеем Александра Журавлева обнаружила их в ходе рабочего совещания с реставраторами", — говорится в сообщении.Кроме того, обнаружена упаковка патронов, спрятанная в металлической коробке из-под табака. В ежедневнике заметки и зарисовки Павла Щербова, в том числе портрет Федора Шаляпина.Револьвер отправили в местное отделение полиции. После получения заключения о том, что оружие не боевое, его вернут институции.В 2019 году на чердаке усадьбы П.Е. Щербова уже находили тайник с личными вещами художника – альбомом с набросками, фамильной печаткой и документами. Все предметы были приняты в музейную коллекцию.Усадьба Павла Щербова была построена в 1911 году в стиле северный модерн. 10 апреля 1992 года в усадьбе открылся музей. С 2021 года здание находится на реставрации.

https://ria.ru/20220918/nakhodki-1816768640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр куприн (писатель), иван билибин (художник), федор шаляпин, гатчина, ленинградская область, музеи