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Письма Куприна и документы XVIII века нашли в тайнике музея в Гатчине - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
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Письма Куприна и документы XVIII века нашли в тайнике музея в Гатчине
Письма Куприна и документы XVIII века нашли в тайнике музея в Гатчине - РИА Новости, 20.09.2022
Письма Куприна и документы XVIII века нашли в тайнике музея в Гатчине
В тайнике музея-усадьбы художника-карикатуриста Павла Щербова в Гатчине нашли письма и телеграммы Александра Куприна, записки Ивана Билибина, револьвер системы... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:07
2022-09-20T19:07
культура
новости культуры
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ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. В тайнике музея-усадьбы художника-карикатуриста Павла Щербова в Гатчине нашли письма и телеграммы Александра Куприна, записки Ивана Билибина, револьвер системы Smith&amp;Wesson, а также документы XVIII века, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.Тайник с личными вещами и документами художника обнаружили 19 сентября на чердаке особняка. Самая древняя находка относится к 1724 году."Предметы располагались в полости бетонного блока. Заведующая музеем Александра Журавлева обнаружила их в ходе рабочего совещания с реставраторами", — говорится в сообщении.Кроме того, обнаружена упаковка патронов, спрятанная в металлической коробке из-под табака. В ежедневнике заметки и зарисовки Павла Щербова, в том числе портрет Федора Шаляпина.Револьвер отправили в местное отделение полиции. После получения заключения о том, что оружие не боевое, его вернут институции.В 2019 году на чердаке усадьбы П.Е. Щербова уже находили тайник с личными вещами художника – альбомом с набросками, фамильной печаткой и документами. Все предметы были приняты в музейную коллекцию.Усадьба Павла Щербова была построена в 1911 году в стиле северный модерн. 10 апреля 1992 года в усадьбе открылся музей. С 2021 года здание находится на реставрации.
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новости культуры, александр куприн (писатель), иван билибин (художник), федор шаляпин, гатчина, ленинградская область, музеи
Культура, Новости культуры, Александр Куприн (писатель), Иван Билибин (художник), Федор Шаляпин, Гатчина, Ленинградская область, Музеи
19:07 20.09.2022
 
Письма Куприна и документы XVIII века нашли в тайнике музея в Гатчине

В тайнике музея-усадьбы Щербова в Гатчине нашли письма Куприна и документы XVIII века

© Фото : Музей-усадьба П.Е. Щербова/ВКонтактеПисьма, найденные в тайнике в усадьбе П.Е. Щербова
Письма, найденные в тайнике в усадьбе П.Е. Щербова - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Музей-усадьба П.Е. Щербова/ВКонтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. В тайнике музея-усадьбы художника-карикатуриста Павла Щербова в Гатчине нашли письма и телеграммы Александра Куприна, записки Ивана Билибина, револьвер системы Smith&Wesson, а также документы XVIII века, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
Тайник с личными вещами и документами художника обнаружили 19 сентября на чердаке особняка. Самая древняя находка относится к 1724 году.
"Предметы располагались в полости бетонного блока. Заведующая музеем Александра Журавлева обнаружила их в ходе рабочего совещания с реставраторами", — говорится в сообщении.
Кроме того, обнаружена упаковка патронов, спрятанная в металлической коробке из-под табака. В ежедневнике заметки и зарисовки Павла Щербова, в том числе портрет Федора Шаляпина.
Револьвер отправили в местное отделение полиции. После получения заключения о том, что оружие не боевое, его вернут институции.

"Все предметы войдут в будущую экспозицию музея: от револьвера, который является мемориальным, до писем. После их изучения мы, возможно, узнаем какие-то новые сведения о судьбе Павла Егоровича", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В 2019 году на чердаке усадьбы П.Е. Щербова уже находили тайник с личными вещами художника – альбомом с набросками, фамильной печаткой и документами. Все предметы были приняты в музейную коллекцию.
Усадьба Павла Щербова была построена в 1911 году в стиле северный модерн. 10 апреля 1992 года в усадьбе открылся музей. С 2021 года здание находится на реставрации.
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