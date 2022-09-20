https://ria.ru/20220920/gatchina-1818232943.html
Письма Куприна и документы XVIII века нашли в тайнике музея в Гатчине
Письма Куприна и документы XVIII века нашли в тайнике музея в Гатчине - РИА Новости, 20.09.2022
Письма Куприна и документы XVIII века нашли в тайнике музея в Гатчине
В тайнике музея-усадьбы художника-карикатуриста Павла Щербова в Гатчине нашли письма и телеграммы Александра Куприна, записки Ивана Билибина, револьвер системы... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:07
2022-09-20T19:07
2022-09-20T19:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. В тайнике музея-усадьбы художника-карикатуриста Павла Щербова в Гатчине нашли письма и телеграммы Александра Куприна, записки Ивана Билибина, револьвер системы Smith&Wesson, а также документы XVIII века, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.Тайник с личными вещами и документами художника обнаружили 19 сентября на чердаке особняка. Самая древняя находка относится к 1724 году."Предметы располагались в полости бетонного блока. Заведующая музеем Александра Журавлева обнаружила их в ходе рабочего совещания с реставраторами", — говорится в сообщении.Кроме того, обнаружена упаковка патронов, спрятанная в металлической коробке из-под табака. В ежедневнике заметки и зарисовки Павла Щербова, в том числе портрет Федора Шаляпина.Револьвер отправили в местное отделение полиции. После получения заключения о том, что оружие не боевое, его вернут институции.В 2019 году на чердаке усадьбы П.Е. Щербова уже находили тайник с личными вещами художника – альбомом с набросками, фамильной печаткой и документами. Все предметы были приняты в музейную коллекцию.Усадьба Павла Щербова была построена в 1911 году в стиле северный модерн. 10 апреля 1992 года в усадьбе открылся музей. С 2021 года здание находится на реставрации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, александр куприн (писатель), иван билибин (художник), федор шаляпин, гатчина, ленинградская область, музеи
Культура, Новости культуры, Александр Куприн (писатель), Иван Билибин (художник), Федор Шаляпин, Гатчина, Ленинградская область, Музеи
Письма Куприна и документы XVIII века нашли в тайнике музея в Гатчине
В тайнике музея-усадьбы Щербова в Гатчине нашли письма Куприна и документы XVIII века
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. В тайнике музея-усадьбы художника-карикатуриста Павла Щербова в Гатчине нашли письма и телеграммы Александра Куприна, записки Ивана Билибина, револьвер системы Smith&Wesson, а также документы XVIII века, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
Тайник с личными вещами и документами художника обнаружили 19 сентября на чердаке особняка. Самая древняя находка относится к 1724 году.
"Предметы располагались в полости бетонного блока. Заведующая музеем Александра Журавлева обнаружила их в ходе рабочего совещания с реставраторами", — говорится в сообщении.
Кроме того, обнаружена упаковка патронов, спрятанная в металлической коробке из-под табака. В ежедневнике заметки и зарисовки Павла Щербова, в том числе портрет Федора Шаляпина.
Револьвер отправили в местное отделение полиции. После получения заключения о том, что оружие не боевое, его вернут институции.
"Все предметы войдут в будущую экспозицию музея: от револьвера, который является мемориальным, до писем. После их изучения мы, возможно, узнаем какие-то новые сведения о судьбе Павла Егоровича", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
В 2019 году на чердаке усадьбы П.Е. Щербова уже находили тайник с личными вещами художника – альбомом с набросками, фамильной печаткой и документами. Все предметы были приняты в музейную коллекцию.
Усадьба Павла Щербова была построена в 1911 году в стиле северный модерн. 10 апреля 1992 года в усадьбе открылся музей. С 2021 года здание находится на реставрации.