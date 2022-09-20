https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html

Атомный ренессанс Брюсселя

Атомный ренессанс Брюсселя - РИА Новости, 20.09.2022

Атомный ренессанс Брюсселя

Мало кто сомневался, что игры в санкции с перекрытием ключевых поставок российских углеводородов будут иметь для Евросоюза масштабные и глубокие последствия... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:00

2022-09-20T08:00

2022-09-20T08:02

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бельгия

европа

россия

олаф шольц

александр де кроо

евросоюз

газпром

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Мало кто сомневался, что игры в санкции с перекрытием ключевых поставок российских углеводородов будут иметь для Евросоюза масштабные и глубокие последствия. Однако пока все сосредоточенно высчитывают размер будущих платежей за свет и отопление в условной отдельно взятой области Франции, а также гадают, как долго протянет Германия на запасах в своих ПХГ, на энергетическом рынке Старого Света незаметно оформился новый, крайне показательный тренд. Как пишут местные СМИ, правительство Бельгии направило официальный запрос в Федеральное агентство по ядерному контролю, а также оператору-монополисту компании Engie с просьбой рассмотреть возможность продления срока эксплуатации энергоблоков на атомных электростанциях Doel 4 и Tihange 3.Бельгия — страна небольшая и в силу исторических и геополитических причин редко попадает на первые страницы российских изданий. Однако нужно помнить, что именно там бьется главный пульс Евросоюза и расположены все ключевые политические органы управления и принятия решений. Потому любое событие, происходящее здесь, гораздо больше, чем локальный междусобойчик.Еще в начале текущего года Брюссель — как столица не всей Европы, а исключительно собственной страны — твердо стоял на курсе полного отказа и сворачивания атомной генерации. Бельгийское правительство в этом вопросе было полностью солидарно со своими соседями из Германии, Испании и Швейцарии, которые приняли на себя обязательства по остановке всех своих атомных электростанций.Инициативу эту вынашивали долго.Еще в 2014 году Технический университет Вены при поддержке внушительной команды ведущих департаментов, министерств стран ЕС и энергетических компаний (среди которых по странному стечению обстоятельств доминировали всевозможные "зеленые") выпустил фундаментальный доклад в рамках международной программы декарбонизации Global 2000. В этом документе на ста семидесяти страницах дотошно и со статистическими выкладками обосновывалась необходимость, а главное, возможность полного отказа от программы мирного атома. Правда, писалось это все в благословенные для Европы времена, когда поставки российского природного газа шли нескончаемым и бесперебойным потоком.Год 2022-й вместе с начавшейся специальной операцией Европы против России с целью задушить последнюю и раз и навсегда закрепить за ней статус сырьевого придатка привел к сворачиванию проекта "Северный поток — 2", а финты заокеанских друзей в лице США и Канады уронили до исторического минимума прокачку и по "Потоку" первому. Уже в разгар жаркого лета стало понятно, что рассчитывать на привычное ресурсное изобилие странам Старого Света не стоит, а потому самые прозорливые начали загодя стелить энергетическую соломку.Пока Берлин судорожно искал за морем, а позднее в нарушение условий контракта пытался вернуть "Газпрому" газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", бельгийцы, спрятавшись от внимания широкой общественности за информационной пеленой, совершили поворот на 180 градусов.Еще в марте, то есть буквально в считанные недели после начала СВО на Украине, премьер-министр Бельгии Александр де Кро проговорился, что правительство запросило (читай — приказало) у французского оператора Engie проведение технического аудита для продления срока эксплуатации семи реакторов на двух АЭС — "Дул" и "Тианж". Задача была проста донельзя — подтвердить, что бельгийские атомные "горшки" точно проработают не менее чем до 2035 года.Видимо, в тот момент коллективная Европа все еще верила в то, что санкции заставят Россию отказаться от своих намерений, а потому энергетики и надзорные органы действовали по принципу "поспешай медленно", во всяком случае, официальных сообщений о том, что бельгийским АЭС продлен срок эксплуатации, не было.И вот наступил сентябрь, и министр внутренних дел Аннелис Верлинден на своей странице в соцсети официально сообщает, что правительство и не думает сходить со своего курса на сохранение атомной генерации.Широкая публика подобные высказывания обычно оценивает в большей степени со стороны эмоциональной, мы же будем более практичными и воспользуемся данными официальной статистики. Понимание цифр и тенденций намного более полно объясняет все поступки и мотивы.Весной, когда Бельгия без объявления вышла из клуба "атомных отказников", ее энергетический баланс выглядел следующим образом. Тридцать девять процентов генерации приходилось на уже упомянутые АЭС "Дул" и "Тианж", далее с показателем 34 процента шел природный газ, к тому же от года к году стремительно увеличивавший свою долю присутствия. Крайне важный факт: если сравнивать с предыдущим годом, то выработка электроэнергии на атомных объектах сократилась почти на три процента.А вот самые свежие данные.С начала года в результате критического падения импорта из России производство энергии на базе природного газа просело, однако точные данные сокращения нигде не публикуются. Также с прискорбием отмечается тот факт, что не спасли бельгийцев и альтернативные источники. Поднять генерацию на базе ветра и солнца при всех титанических усилиях удалось всего на два процента, морские же ветряки и вовсе показали нулевой рост. При этом упоминается динамика атомного сектора в структуре национального энергобаланса. Если, напомним, в прошлом году на долю атомщиков приходилось 39 процентов внутреннего рынка, то в данный момент этот показатель взмыл до 52 процентов. Если совсем просто, то бельгийское правительство руками своих энергетиков, задыхаясь от нехватки российского метана, перевело рычаги своих атомных реакторов в положение "самый полный вперед", выжимая из старичков проектный максимум. Именно тот маневр позволил Бельгии относительно безболезненно пройти сезон высоких температур, когда традиционно возрастает потребление электричества, расходуемого на охлаждение в первую очередь крупных объектов, включая промышленные.Но не только согражданами едиными была занята голова политиков в Брюсселе. Следуя старой бизнес-парадигме западного мира в целом, Бельгия не преминула заработать. Маленькая страна умудрилась рывком поднять поставки электроэнергии сразу на 13,5 процента, доведя показатели экспорта до 20 тераватт-часов. Глядя на карту граничащих стран и вспоминая перипетии последнего полугодия, несложно догадаться, куда именно потекли столь нужные и столь дорогие мегаватты.Действия, предпринятые Бельгией в последние полгода, привели к тому, что глушить собственные реакторы передумала даже Германия, хотя Олаф Шольц еще буквально месяц назад клялся, что его страна выполнит все взятые на себя экологические обязательства и к 2025 году выйдет из мирового атомного клуба. По последним данным, Берлин отложил выведение из эксплуатации трех своих последних энергоблоков на неопределенный срок. Ранее об этом же заявила Швейцария. Осталось дождаться, когда в аналогичных намерениях признается Испания.Подводя итог нашего сегодняшнего разговора, можно в очередной раз констатировать давно известный факт. Текущее энергетическое благополучие Европы было заложено людьми гораздо более умными, чем действующие политические лидеры ЕС, и атомные электростанции — даже устаревшие на сегодняшний день — это краеугольный камень, обеспечивающий устойчивость современного мира и его экономики. Нет никаких сомнений, что с дальнейшим ухудшением отношений между Западом и Россией по ту сторону границы не просто вспомнят о важности мирного атома, а вновь будут поднимать его на пьедестал.Осталось только выяснить, сколько еще протянут старенькие европейские реакторы и есть ли в Европе хотя бы одна страна, способная построить что-нибудь им на замену. Вопрос открытый.

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

https://ria.ru/20220919/krizis-1817763780.html

https://ria.ru/20220918/krizis-1817664435.html

https://ria.ru/20220919/turtsiya-1817766885.html

https://ria.ru/20220919/khleb-1817916017.html

https://ria.ru/20220916/stsenariy-1817467641.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, бельгия, европа, россия, олаф шольц, александр де кроо, евросоюз, газпром, северный поток — 2, санкции в отношении россии, энергетика, атомная энергетика, энергетический кризис