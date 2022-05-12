https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

Брюссель не намерен тонуть в энергокризисе вместе с остальной Европой

Брюссель не намерен тонуть в энергокризисе вместе с остальной Европой - РИА Новости, 12.05.2022

Брюссель не намерен тонуть в энергокризисе вместе с остальной Европой

Главной новостью последних дней, что тиражируется по всем без исключения информационным каналам, являются отчаянные попытки Евросоюза таки ввести полное эмбарго РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T08:00

2022-05-12T08:00

2022-05-12T08:09

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Главной новостью последних дней, что тиражируется по всем без исключения информационным каналам, являются отчаянные попытки Евросоюза таки ввести полное эмбарго на поставки российской нефти. При этом в той же Европе параллельно происходят события ничуть не менее интересные. Например, в Бельгии Университет Антверпена при посильной помощи двух популярных изданий провел опрос среди местного населения и опубликовал данные, которые слегка шокировали европейскую общественность.Опрошенные бельгийцы в подавляющем большинстве своем выступили против вывода из эксплуатации местных атомных электростанций: 81 процент респондентов высказались за то, чтобы оставить в работе все семь энергоблоков, притом что год назад этот показатель составлял всего 66 процентов.Но и это не главная печаль.Наибольшее разочарование принес анализ распределения голосов среди бельгийцев, отдающих предпочтение той или иной политической партии. Выяснилось, что больше всего мирный атом поддерживают избиратели фламандской националистической партии N-VA (91 процент), следом плотно идут фламандские же сепаратисты из партии Vlaams Belang (89 процентов) и даже среди апологетов экологии, поддерживающих местных зеленых, более половины не хотят, чтобы потухло раскаленное сердце бельгийских реакторов.Не будем вас морочить ненужной информацией и статистикой и сразу перейдем к делу.Широкая европейская общественность, а вместе с ней и российская, с высокой долей вероятности пропустила сообщение о том, что Бельгия на государственном уровне собирается продлить свою программу мирного атома и проводимые опросы с публикацией удобных результатов — это фактически легитимизация процесса. В марте текущего года премьер-министр Александр де Кро сообщил, что правительство не то что возобновило, а вообще никогда не прерывало плотных переговоров с французской компанией-оператором Engie, в ведении которой находятся все семь атомных "горшков" на двух бельгийских АЭС. Брюссель, как теперь понятно, поставил перед ними совершенно конкретную задачу: провести технический аудит электростанций и представить предложения по продлению срока их эксплуатации как минимум на десять лет, то есть до 2035 года.Чтобы подсластить горькую пилюлю и немного поумерить вой на экологических болотах, де Кро, правда, добавил, что из бюджета параллельно будет выделен 1,1 миллиарда евро, которые за этот же период будут потрачены на "переход к экологической нейтральности". Этот жест, судя по всему, успокоил европейских экоактивистов, мы же в силу врожденной принципиальности напомним, что зимой 2022 года ООН признала атомные станции экологически безопасными источниками энергии, которые не продуцируют выбросов парниковых газов в опасных объемах. Так что вполне вероятно, что оговоренная сумма пойдет вовсе не на очередные поля с фотоэлектрическими панелями, а на техническое перевооружение и модернизацию действующих АЭС. Что характерно, это будет совершенно законно, а также полностью соответствовать международной природоохранной повестке.Отдадим бельгийцам должное: они, в отличие от тех же немцев, упорно убивающих свой атомный сектор, действуют строго в рамках государственной логики, бюджетной целесообразности и построения геополитических трендов на среднесрочную перспективу.Брюссель явно исходил из статистических данных динамики энергетических рынков, а также того простого факта, что какой бы дружной ни была семья европейских народов, каждое государство в первую очередь всегда печется об интересах своих граждан и своем бюджете.В 2020 году (последние опубликованные сведения) бельгийские энергетики выработали 81,2 тераватт-часа электроэнергии. Два столпа, на которых держится энергетический баланс страны, это атомная энергия и природный газ. Находящиеся в строю две атомные электростанции, "Дул" и "Тианж", занимают ключевую нишу с долей 39,1 процента государственной генерации (37,1 тераватт-часа), следом за ними с небольшим отрывом идет газовый сектор. Бельгийские тепловые станции удерживают 34,4 процента рынка, или 27,8 тераватт-часа. Все прочее распределяется между прибрежными и морскими ветровыми станциями, солнечными и прочими объектами.Интересно здесь то, что всего за год — то есть в сравнении с 2019-м — корреляция сектора бельгийской генерации изменилась. Объем производимой на базе АЭС электроэнергии упал на девять процентов, зато доля природного газа скачкообразно выросла более чем на семь процентов.Понимаем, что российские читатели, как и рядовые бельгийцы, с трудом улавливают взаимосвязь всех этих цифр, потому приведем более простые и понятные величины.Попытка ухода от атома и перехода на популярный, но стремительно дорожающий природный газ привела конкретно в Бельгии к резкому росту стоимости коммунальных услуг. Например, средний (годовой) счет за потребленный газ на одну семью в среднем вырос на 1394 евро и составил 2789 евро. Несложно подсчитать, что по текущему курсу каждая бельгийская семья за год отдает за голубое топливо свыше 200 тысяч рублей.Ничуть не лучше обстоят дела и со стоимостью электроэнергии. Опять же средний чек за электричество в течение 2021 года подрос на 888 евро и достиг отметки 1386. То есть еще 102 тысячи рублей только за свет в квартире или частном доме.Бельгийцы явно не дураки и хорошо умеют считать деньги, а потому им не составило труда сложить воедино галопирующие цены на природный газ, затягивание ввода "Северного потока — 2" и прийти к простому выводу, что раньше было лучше и дешевле.Что касается позиции Брюсселя как государства, то тут все весьма прозаично.Открываем две карты: газопроводов, идущих через территорию Бельгии, и ее электросетей.Бельгия получает как высоко-, так и низкокалорийный газ. Основными поставщиками первой товарной позиции выступают Россия и Германия, которая прокачивает российский газ транзитом. Есть две компрессорные станции со стороны Норвегии. Низкокалорийный газ бельгийцы получают из Нидерландов, и он практически в полном объеме уходит транзитом к южному соседу.Помимо Франции, пропан также уходит на экспорт в Люксембург, Испанию, Италию и Великобританию. В последнюю по дну моря уходит газопровод BBL, именно по нему российский газ после небольшого колдовства европейских трейдеров уже в виде "демократического" поступает на берега Туманного Альбиона.Стремительно пикирующие на дно российско-европейские отношения ставят под угрозу не только обеспечение собственных интересов Бельгии, но и транзит, а значит, наполнение государственного бюджета страны. И если выбиться из антироссийской газовой риторики Брюссель не может, то сделать финт и затормозить рост цен на электроэнергию ему вполне по силам. Достаточно просто отказаться от планов остановки собственных АЭС.Отдадим должное функционерам бельгийского сектора энергетики, они явно готовились к подобному развитию событий заранее.С территории Бельгии в сопредельные страны положено семь энергомостов по 400 киловольт каждый. Три во Францию, два в Нидерланды и по одному в Германию и Люксембург. Небольшая страна умудряется продавать электроэнергию всем своим соседям, неплохо на этом зарабатывая. В разгар пандемии, когда государственные экономики едва стояли на ногах, бельгийцы нашли выход: они стали больше производить и больше экспортировать электричества. Объем экспорта в 2019 году составил скромные 6,6 тераватт-часа, а вот в 2020-м этот показатель утроился и едва не достиг 22 тераватт-часов. Фактически Бельгия на фоне кризиса смогла рывком поднять собственную значимость в системе Евросоюза.Официальный Брюссель явно выжидал и оценивал динамику рынков и показатели собственного бюджета. Тот факт, что законопроект об остановке всех атомных электростанций был опубликован в декабре 2021 года, увяз в обсуждениях, а позднее и вовсе заменен государственной программой пролонгирования сроков эксплуатации АЭС "Дул" и "Тианж", все это говорит о том, что выводы были сделаны верные и единственно возможные.Рядовым бельгийцам остается уповать на то, что цифры в счетах не будут расти так быстро, а вот местные атомщики могли бы от души поблагодарить Россию. Благодаря нам у них будет работа как минимум на десять лет, а там еще какой-нибудь кризис грянет. Глядишь, АЭС не только не закроют, а даже пару новых построят.

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