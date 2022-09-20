https://ria.ru/20220920/donbass-1818153821.html

В ЛНР назначат наблюдателей для контроля за проведением референдума

В ЛНР назначат наблюдателей для контроля за проведением референдума - РИА Новости, 20.09.2022

В ЛНР назначат наблюдателей для контроля за проведением референдума

Общественная палата Луганской Народной Республики назначает наблюдателей для контроля за проведением референдума о присоединении к РФ, говорится в тексте закона РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:43

2022-09-20T14:43

2022-09-20T15:08

луганская народная республика

в мире

леонид пасечник

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

нато

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Общественная палата Луганской Народной Республики назначает наблюдателей для контроля за проведением референдума о присоединении к РФ, говорится в тексте закона "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации"."Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов участников референдума, установлением итогов голосования на референдуме, определением результатов референдума Общественная палата Луганской Народной Республики назначает наблюдателей", - говорится в седьмой статье закона.Как отмечается в законе, иностранные наблюдатели аккредитуются центральной избирательной комиссией ЛНР при наличии приглашения и разрешения на въезд. Приглашения иностранным наблюдателям вправе направить глава ЛНР, Народный совет ЛНР, Общественная палата ЛНР, МИД ЛНР и Центральная избирательная комиссия ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением.Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818157035.html

https://ria.ru/20220920/referendum-1818156044.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, в мире, леонид пасечник, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, нато, референдум в донбассе