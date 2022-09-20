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В ЛНР назначат наблюдателей для контроля за проведением референдума - РИА Новости, 20.09.2022
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В ЛНР назначат наблюдателей для контроля за проведением референдума
В ЛНР назначат наблюдателей для контроля за проведением референдума - РИА Новости, 20.09.2022
В ЛНР назначат наблюдателей для контроля за проведением референдума
Общественная палата Луганской Народной Республики назначает наблюдателей для контроля за проведением референдума о присоединении к РФ, говорится в тексте закона РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:43
2022-09-20T15:08
луганская народная республика
в мире
леонид пасечник
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
нато
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Общественная палата Луганской Народной Республики назначает наблюдателей для контроля за проведением референдума о присоединении к РФ, говорится в тексте закона "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации"."Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов участников референдума, установлением итогов голосования на референдуме, определением результатов референдума Общественная палата Луганской Народной Республики назначает наблюдателей", - говорится в седьмой статье закона.Как отмечается в законе, иностранные наблюдатели аккредитуются центральной избирательной комиссией ЛНР при наличии приглашения и разрешения на въезд. Приглашения иностранным наблюдателям вправе направить глава ЛНР, Народный совет ЛНР, Общественная палата ЛНР, МИД ЛНР и Центральная избирательная комиссия ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением.Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818157035.html
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луганская народная республика
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луганская народная республика, в мире, леонид пасечник, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, нато, референдум в донбассе
Луганская Народная Республика, В мире, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, НАТО, Референдум в Донбассе
14:43 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
 
В ЛНР назначат наблюдателей для контроля за проведением референдума

В ЛНР заявили, что иностранные наблюдатели смогут присутствовать на референдуме

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФлаг России в Луганске
Флаг России в Луганске - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Общественная палата Луганской Народной Республики назначает наблюдателей для контроля за проведением референдума о присоединении к РФ, говорится в тексте закона "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".
"Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов участников референдума, установлением итогов голосования на референдуме, определением результатов референдума Общественная палата Луганской Народной Республики назначает наблюдателей", - говорится в седьмой статье закона.
Как отмечается в законе, иностранные наблюдатели аккредитуются центральной избирательной комиссией ЛНР при наличии приглашения и разрешения на въезд. Приглашения иностранным наблюдателям вправе направить глава ЛНР, Народный совет ЛНР, Общественная палата ЛНР, МИД ЛНР и Центральная избирательная комиссия ЛНР.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением.
Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

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