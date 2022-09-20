14:43 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
В ЛНР назначат наблюдателей для контроля за проведением референдума
В ЛНР заявили, что иностранные наблюдатели смогут присутствовать на референдуме
Флаг России в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Общественная палата Луганской Народной Республики назначает наблюдателей для контроля за проведением референдума о присоединении к РФ, говорится в тексте закона "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".
"Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов участников референдума, установлением итогов голосования на референдуме, определением результатов референдума Общественная палата Луганской Народной Республики назначает наблюдателей", - говорится в седьмой статье закона.
Как отмечается в законе, иностранные наблюдатели аккредитуются центральной избирательной комиссией ЛНР при наличии приглашения и разрешения на въезд. Приглашения иностранным наблюдателям вправе направить глава ЛНР, Народный совет ЛНР, Общественная палата ЛНР, МИД ЛНР и Центральная избирательная комиссия ЛНР.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением.
Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.