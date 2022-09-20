https://ria.ru/20220920/dnr-1818195068.html
Пушилин назвал формулировку в бюллетенях на референдуме в ДНР
Пушилин назвал формулировку в бюллетенях на референдуме в ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
Пушилин назвал формулировку в бюллетенях на референдуме в ДНР
На референдум в ДНР будет вынесен вопрос о поддержке вхождения ДНР в состав России на правах ее субъекта, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:19
2022-09-20T16:19
2022-09-20T18:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
референдум в донбассе
в мире
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На референдум в ДНР будет вынесен вопрос о поддержке вхождения ДНР в состав России на правах ее субъекта, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин.В эфире телеканала "Россия 24" он сообщил, что в бюллетене на референдуме в ДНР будет прописан вопрос "Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав России на правах субъекта РФ?". По его словам, этот вопрос уже принят парламентом и поддержан депутатами.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе, в мире, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе, В мире, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:19 20.09.2022 (обновлено: 18:41 20.09.2022)
Пушилин назвал формулировку в бюллетенях на референдуме в ДНР
Пушилин заявил, что на референдуме будет вопрос о вхождении ДНР в состав России