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Макрон заявил о готовности продолжать вести диалог с Россией по Украине - РИА Новости, 20.09.2022
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Макрон заявил о готовности продолжать вести диалог с Россией по Украине
Макрон заявил о готовности продолжать вести диалог с Россией по Украине - РИА Новости, 20.09.2022
Макрон заявил о готовности продолжать вести диалог с Россией по Украине
Франция готова в дальнейшем вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине, заявил президент страны Эммануэль Макрон на полях Генассамблеи... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:39
2022-09-20T22:09
в мире
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 20 сен — РИА Новости. Франция готова в дальнейшем вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине, заявил президент страны Эммануэль Макрон на полях Генассамблеи ООН.Он подчеркнул, что Париж продолжит настойчиво стремиться к миру. По его словам, ради этой цели он поддерживал диалог с Москвой до начала спецоперации, в последние месяцы и намерен делать это и дальше.Генассамблея проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".Из западных лидеров на неделе высокого уровня ожидаются президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Лиз Трасс, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидаются выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Ирана Ибрахима Раиси. От Бразилии ожидается президент Жаир Болсонару. Китай будет представлен на уровне вице-премьера. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление на общих прениях недели высокого уровня намечено на 24 сентября.
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в мире, эммануэль макрон, россия, украина, оон, генеральная ассамблея оон, франция, ситуация в днр и лнр
В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Франция, Ситуация в ДНР и ЛНР
21:39 20.09.2022 (обновлено: 22:09 20.09.2022)
 
Макрон заявил о готовности продолжать вести диалог с Россией по Украине

Макрон заявил, что продолжит вести диалог с Россией об установлении мира на Украине

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 сен — РИА Новости. Франция готова в дальнейшем вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине, заявил президент страны Эммануэль Макрон на полях Генассамблеи ООН.
Он подчеркнул, что Париж продолжит настойчиво стремиться к миру. По его словам, ради этой цели он поддерживал диалог с Москвой до начала спецоперации, в последние месяцы и намерен делать это и дальше.
Генассамблея проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".
Из западных лидеров на неделе высокого уровня ожидаются президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Лиз Трасс, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидаются выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Ирана Ибрахима Раиси. От Бразилии ожидается президент Жаир Болсонару. Китай будет представлен на уровне вице-премьера. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление на общих прениях недели высокого уровня намечено на 24 сентября.

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В миреЭммануэль МакронРоссияУкраинаООНГенеральная Ассамблея ООНФранцияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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