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Макрон заявил о готовности продолжать вести диалог с Россией по Украине

Макрон заявил о готовности продолжать вести диалог с Россией по Украине - РИА Новости, 20.09.2022

Макрон заявил о готовности продолжать вести диалог с Россией по Украине

Франция готова в дальнейшем вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине, заявил президент страны Эммануэль Макрон на полях Генассамблеи... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T21:39

2022-09-20T21:39

2022-09-20T22:09

в мире

эммануэль макрон

россия

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ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 20 сен — РИА Новости. Франция готова в дальнейшем вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине, заявил президент страны Эммануэль Макрон на полях Генассамблеи ООН.Он подчеркнул, что Париж продолжит настойчиво стремиться к миру. По его словам, ради этой цели он поддерживал диалог с Москвой до начала спецоперации, в последние месяцы и намерен делать это и дальше.Генассамблея проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".Из западных лидеров на неделе высокого уровня ожидаются президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Лиз Трасс, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидаются выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Ирана Ибрахима Раиси. От Бразилии ожидается президент Жаир Болсонару. Китай будет представлен на уровне вице-премьера. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление на общих прениях недели высокого уровня намечено на 24 сентября.

https://ria.ru/20220920/oruzhie-1818248988.html

россия

украина

франция

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в мире, эммануэль макрон, россия, украина, оон, генеральная ассамблея оон, франция, ситуация в днр и лнр