https://ria.ru/20220920/derbent-1818008898.html

В Дербенте более десяти человек отравились угарным газом в кафе

В Дербенте более десяти человек отравились угарным газом в кафе - РИА Новости, 20.09.2022

В Дербенте более десяти человек отравились угарным газом в кафе

Тринадцать человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента, состояние трёх человек оценивается как критическое, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T00:27

2022-09-20T00:27

2022-09-20T00:38

дербент

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Тринадцать человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента, состояние трёх человек оценивается как критическое, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.По информации ведомства, вечером 19 сентября в дежурную часть полиции Дербента поступило сообщение о массовом отравлении посетителей угарным газом в одном из заведений общепита."На данный момент, по имеющейся информации, пострадало 13 человек, среди них - четыре несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медиками оценивается как критическое", - говорится в сообщении.По предварительной информации, причиной отравления могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809671044.html

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

дербент, происшествия