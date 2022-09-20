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В Дербенте более десяти человек отравились угарным газом в кафе - РИА Новости, 20.09.2022
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В Дербенте более десяти человек отравились угарным газом в кафе
В Дербенте более десяти человек отравились угарным газом в кафе - РИА Новости, 20.09.2022
В Дербенте более десяти человек отравились угарным газом в кафе
Тринадцать человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента, состояние трёх человек оценивается как критическое, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T00:27
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дербент
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Тринадцать человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента, состояние трёх человек оценивается как критическое, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.По информации ведомства, вечером 19 сентября в дежурную часть полиции Дербента поступило сообщение о массовом отравлении посетителей угарным газом в одном из заведений общепита."На данный момент, по имеющейся информации, пострадало 13 человек, среди них - четыре несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медиками оценивается как критическое", - говорится в сообщении.По предварительной информации, причиной отравления могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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дербент, происшествия
Дербент, Происшествия
00:27 20.09.2022 (обновлено: 00:38 20.09.2022)
 
В Дербенте более десяти человек отравились угарным газом в кафе

В Дербенте 13 человек отравились угарным газом в кафе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Тринадцать человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента, состояние трёх человек оценивается как критическое, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
По информации ведомства, вечером 19 сентября в дежурную часть полиции Дербента поступило сообщение о массовом отравлении посетителей угарным газом в одном из заведений общепита.
"На данный момент, по имеющейся информации, пострадало 13 человек, среди них - четыре несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медиками оценивается как критическое", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной отравления могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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