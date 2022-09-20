https://ria.ru/20220920/derbent-1818008898.html
В Дербенте более десяти человек отравились угарным газом в кафе
В Дербенте более десяти человек отравились угарным газом в кафе - РИА Новости, 20.09.2022
В Дербенте более десяти человек отравились угарным газом в кафе
Тринадцать человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента, состояние трёх человек оценивается как критическое, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T00:27
2022-09-20T00:27
2022-09-20T00:38
дербент
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Тринадцать человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента, состояние трёх человек оценивается как критическое, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.По информации ведомства, вечером 19 сентября в дежурную часть полиции Дербента поступило сообщение о массовом отравлении посетителей угарным газом в одном из заведений общепита."На данный момент, по имеющейся информации, пострадало 13 человек, среди них - четыре несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медиками оценивается как критическое", - говорится в сообщении.По предварительной информации, причиной отравления могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809671044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дербент, происшествия
00:27 20.09.2022 (обновлено: 00:38 20.09.2022)
В Дербенте более десяти человек отравились угарным газом в кафе
В Дербенте 13 человек отравились угарным газом в кафе
МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Тринадцать человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента, состояние трёх человек оценивается как критическое, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
По информации ведомства, вечером 19 сентября в дежурную часть полиции Дербента поступило сообщение о массовом отравлении посетителей угарным газом в одном из заведений общепита.
"На данный момент, по имеющейся информации, пострадало 13 человек, среди них - четыре несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медиками оценивается как критическое", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной отравления могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.