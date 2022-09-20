https://ria.ru/20220920/deg-1818210349.html

В ЦИК заявили о невозможности организации онлайн-голосования в ДНР и ЛНР

В ЦИК заявили о невозможности организации онлайн-голосования в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.09.2022

В ЦИК заявили о невозможности организации онлайн-голосования в ДНР и ЛНР

Организация дистанционного электронного голосования на российской федеральной платформе на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:56

2022-09-20T16:56

2022-09-20T17:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

цик рф

николай булаев

россия

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Организация дистанционного электронного голосования на российской федеральной платформе на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях невозможна, для этого нужна регистрация на портале Госуслуг, которая есть только у граждан РФ, заявил РИА Новости заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.Он отметил, что когда пройдет время, и все станут гражданами РФ, все будут зарегистрированы в регистре избирателей на портале Госуслуг, но пока возможности применить российский ДЭГ нет.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.

https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818209397.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

запорожская область

херсонская область

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