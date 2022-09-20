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В ЦИК заявили о невозможности организации онлайн-голосования в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/deg-1818210349.html
В ЦИК заявили о невозможности организации онлайн-голосования в ДНР и ЛНР
В ЦИК заявили о невозможности организации онлайн-голосования в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.09.2022
В ЦИК заявили о невозможности организации онлайн-голосования в ДНР и ЛНР
Организация дистанционного электронного голосования на российской федеральной платформе на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:56
2022-09-20T17:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
цик рф
николай булаев
россия
референдумы на освобожденных территориях
запорожская область
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Организация дистанционного электронного голосования на российской федеральной платформе на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях невозможна, для этого нужна регистрация на портале Госуслуг, которая есть только у граждан РФ, заявил РИА Новости заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.Он отметил, что когда пройдет время, и все станут гражданами РФ, все будут зарегистрированы в регистре избирателей на портале Госуслуг, но пока возможности применить российский ДЭГ нет.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
https://ria.ru/20220920/golosovanie-1818209397.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, цик рф, николай булаев, россия, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, херсонская область , референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ЦИК РФ, Николай Булаев, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская область, Херсонская область , Референдум в Донбассе
16:56 20.09.2022 (обновлено: 17:37 20.09.2022)
 
В ЦИК заявили о невозможности организации онлайн-голосования в ДНР и ЛНР

Зампред ЦИК Булаев заявил о невозможности организации ДЭГ на референдумах в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗампред ЦИК России Николай Булаев
Зампред ЦИК России Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Зампред ЦИК России Николай Булаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Организация дистанционного электронного голосования на российской федеральной платформе на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях невозможна, для этого нужна регистрация на портале Госуслуг, которая есть только у граждан РФ, заявил РИА Новости заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.
"Кто придумал, что можно применить ДЭГ, это технически невозможно на сегодняшний день, во-первых, для этого нужно, чтобы применить наш ДЭГ, там могут голосовать только те, кто имеют подверженную запись на портале Госуслуг, ну не имеют сегодня граждане Херсона, граждане Запорожья, не имеют сегодня такой возможности такую записи себе создать пока", - сказал Булаев.
Он отметил, что когда пройдет время, и все станут гражданами РФ, все будут зарегистрированы в регистре избирателей на портале Госуслуг, но пока возможности применить российский ДЭГ нет.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.

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