https://ria.ru/20220920/byudzhet-1818223479.html

Бюджет Ленобласти на 2023 год сохранит социальную направленность

Бюджет Ленобласти на 2023 год сохранит социальную направленность - РИА Новости, 20.09.2022

Бюджет Ленобласти на 2023 год сохранит социальную направленность

Власти Ленинградской области, формируя бюджет на 2023 год, сделают акцент на продолжении программ, связанных с поддержкой обманутых дольщиков, поддержку семей и РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:19

2022-09-20T17:19

2022-09-20T17:19

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области, формируя бюджет на 2023 год, сделают акцент на продолжении программ, связанных с поддержкой обманутых дольщиков, поддержку семей и развитие дорожной инфраструктуры, сообщил первый заместитель председателя областного правительства, председатель регионального комитета финансов Роман Марков на встрече с губернатором Александром Дрозденко и депутатами Законодательного собрания Ленинградской области.По его словам, в областном бюджете на 2023 год 3,9 миллиарда рублей предусмотрены на решение проблем дольщиков. На ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей, согласно указу президента России запланировано израсходовать два миллиарда рублей, еще 20 миллиардов рублей будут направлены дорожному фонду и 18, 4 миллиарда рублей – на реализацию национальных проектов.Как было отмечено в ходе совещания, за первые шесть месяцев 2022 года в областной бюджет Ленинградской области поступило 99,3 миллиарда рублей. Объем налоговых и неналоговых поступлений на 40,3 процента превысил показатель аналогичного периода прошлого года.

https://ria.ru/20220912/drozdenko-1816266087.html

ленинградская область

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, экономика, россия