Бюджет Ленобласти на 2023 год сохранит социальную направленность
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области, формируя бюджет на 2023 год, сделают акцент на продолжении программ, связанных с поддержкой обманутых дольщиков, поддержку семей и развитие дорожной инфраструктуры, сообщил первый заместитель председателя областного правительства, председатель регионального комитета финансов Роман Марков на встрече с губернатором Александром Дрозденко и депутатами Законодательного собрания Ленинградской области.
По его словам, в областном бюджете на 2023 год 3,9 миллиарда рублей предусмотрены на решение проблем дольщиков. На ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей, согласно указу президента России запланировано израсходовать два миллиарда рублей, еще 20 миллиардов рублей будут направлены дорожному фонду и 18, 4 миллиарда рублей – на реализацию национальных проектов.
"На уровне Ленинградской области за последние годы произошло очень много существенных изменений при исполнении бюджета. У нас одна из самых современных компьютерных систем исполнения бюджета, сейчас мы ее дополняем общей системой бухгалтерского учета, в которую вовлечены все структуры. Это позволит нам видеть "болевые точки" на территории Ленинградской области и оперативно на них реагировать и принимать решения в любой, даже сложной, ситуации. Бюджетная система Ленинградской области чувствует себя уверенно, мы имеем механизмы тонкой настройки финансовой системы, обеспечим все социальные выплаты и поддержим инвестиционный цикл, обеспечивая надежный фундамента развития экономики региона", – сказал Марков.
Как было отмечено в ходе совещания, за первые шесть месяцев 2022 года в областной бюджет Ленинградской области поступило 99,3 миллиарда рублей. Объем налоговых и неналоговых поступлений на 40,3 процента превысил показатель аналогичного периода прошлого года.
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