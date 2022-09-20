https://ria.ru/20220920/byudzhet-1818038667.html
Проект федерального бюджета до 2025 года внесут в Госдуму 28 сентября
Проект федерального бюджета до 2025 года внесут в Госдуму 28 сентября - РИА Новости, 20.09.2022
Проект федерального бюджета до 2025 года внесут в Госдуму 28 сентября
Проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы будет внесен в Госдуму 28 сентября, заявил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:28
2022-09-20T09:28
2022-09-20T09:47
россия
госдума рф
совет федерации рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы будет внесен в Госдуму 28 сентября, заявил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов."Бюджет будет внесен в Государственную думу 28 сентября, а 3-го числа у нас будут публичные слушания", - сказал он на заседании комитета.Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник рассматривает закон о переносе до 1 октября предельного срока внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы. По действующему законодательству проект в текущем году должен был быть внесен в Думу не позднее 15 сентября, однако кабмин предложил временно установить ранее применявшийся предельный срок – 1 октября. Госдума приняла соответствующий закон сразу в первом чтении и в целом еще 15 июля.Изменение сроков было предложено "с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора", указывали авторы в пояснительной записке.Работа над главным финансовым документом на ближайшую трехлетку в правительстве еще не завершена. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по экономическим вопросам с финансовым блоком правительства, представителями администрации и ЦБ. По словам главы государства, при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и предлагать системные механизмы поддержки всей сферы государственных финансов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/byudzhet-1817862388.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, совет федерации рф, экономика
Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Экономика
09:28 20.09.2022 (обновлено: 09:47 20.09.2022)
Проект федерального бюджета до 2025 года внесут в Госдуму 28 сентября
Проект федерального бюджета на 2023-2025 года внесут в Госдуму 28 сентября
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы будет внесен в Госдуму 28 сентября, заявил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
"Бюджет будет внесен в Государственную думу 28 сентября, а 3-го числа у нас будут публичные слушания", - сказал он на заседании комитета.
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник рассматривает закон о переносе до 1 октября предельного срока внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы. По действующему законодательству проект в текущем году должен был быть внесен в Думу не позднее 15 сентября, однако кабмин предложил временно установить ранее применявшийся предельный срок – 1 октября. Госдума приняла соответствующий закон сразу в первом чтении и в целом еще 15 июля.
Изменение сроков было предложено "с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора", указывали авторы в пояснительной записке.
Работа над главным финансовым документом на ближайшую трехлетку в правительстве еще не завершена. Президент РФ Владимир Путин
в понедельник провел совещание по экономическим вопросам с финансовым блоком правительства, представителями администрации и ЦБ
. По словам главы государства, при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и предлагать системные механизмы поддержки всей сферы государственных финансов.