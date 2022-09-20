https://ria.ru/20220920/byudzhet-1818038667.html

Проект федерального бюджета до 2025 года внесут в Госдуму 28 сентября

Проект федерального бюджета до 2025 года внесут в Госдуму 28 сентября - РИА Новости, 20.09.2022

Проект федерального бюджета до 2025 года внесут в Госдуму 28 сентября

Проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы будет внесен в Госдуму 28 сентября, заявил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:28

2022-09-20T09:28

2022-09-20T09:47

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы будет внесен в Госдуму 28 сентября, заявил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов."Бюджет будет внесен в Государственную думу 28 сентября, а 3-го числа у нас будут публичные слушания", - сказал он на заседании комитета.Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник рассматривает закон о переносе до 1 октября предельного срока внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы. По действующему законодательству проект в текущем году должен был быть внесен в Думу не позднее 15 сентября, однако кабмин предложил временно установить ранее применявшийся предельный срок – 1 октября. Госдума приняла соответствующий закон сразу в первом чтении и в целом еще 15 июля.Изменение сроков было предложено "с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора", указывали авторы в пояснительной записке.Работа над главным финансовым документом на ближайшую трехлетку в правительстве еще не завершена. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по экономическим вопросам с финансовым блоком правительства, представителями администрации и ЦБ. По словам главы государства, при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и предлагать системные механизмы поддержки всей сферы государственных финансов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/byudzhet-1817862388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, совет федерации рф, экономика