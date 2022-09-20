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СМИ узнали, сколько Британия планирует выделить денег Украине в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2022
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СМИ узнали, сколько Британия планирует выделить денег Украине в 2023 году
СМИ узнали, сколько Британия планирует выделить денег Украине в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2022
СМИ узнали, сколько Британия планирует выделить денег Украине в 2023 году
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на этой неделе намерена сообщить мировым лидерам о планах Лондона предоставить Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T02:17
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украина
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в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на этой неделе намерена сообщить мировым лидерам о планах Лондона предоставить Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,6 миллиарда долларов) в качестве военной помощи в 2023 году, утверждает газета Financial Times.Трасс, которая встретилась со многими лидерами на государственных похоронах Елизаветы II в понедельник в Лондоне, во вторник, как ожидается, прибудет в Нью-Йорк и объявит о намерении продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, пишет газета. Во время визита она проведет двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Кроме того, во вторник Трасс проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.В конце августа власти Британии заявляли, что страна с момента начала российской специальной операции на территории Украины выделила Киеву 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.Ранее Британия уже объявляла о планах помощи Украине - в августе Борис Джонсон, уже бывший премьер страны, объявил о новом пакете военной помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов (63,5 миллиона долларов), который включает ракетные системы, 850 микродронов Black Hornet и 2 тысячи других беспилотников.
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Украина, Великобритания, В мире
02:17 20.09.2022 (обновлено: 03:16 20.09.2022)
 
СМИ узнали, сколько Британия планирует выделить денег Украине в 2023 году

FT: Британия планирует в 2023 году потратить 2,6 миллиарда долларов на поддержку Украины

© AP Photo / Alastair GrantЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на этой неделе намерена сообщить мировым лидерам о планах Лондона предоставить Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,6 миллиарда долларов) в качестве военной помощи в 2023 году, утверждает газета Financial Times.
"Лиз Трасс на этой неделе сообщит мировым лидерам, что Британия в следующем году предоставит (Украине - ред.) сумму, которая сравняется или превысит 2,3 миллиарда, выделенных Украине для военных действий против России в 2022 году, (Трасс объявит об этом - ред.) во время своей первой заграничной поездки в качестве премьер-министра Великобритании", - говорится в сообщении издания.
Трасс, которая встретилась со многими лидерами на государственных похоронах Елизаветы II в понедельник в Лондоне, во вторник, как ожидается, прибудет в Нью-Йорк и объявит о намерении продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, пишет газета. Во время визита она проведет двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Кроме того, во вторник Трасс проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В конце августа власти Британии заявляли, что страна с момента начала российской специальной операции на территории Украины выделила Киеву 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Ранее Британия уже объявляла о планах помощи Украине - в августе Борис Джонсон, уже бывший премьер страны, объявил о новом пакете военной помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов (63,5 миллиона долларов), который включает ракетные системы, 850 микродронов Black Hornet и 2 тысячи других беспилотников.

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