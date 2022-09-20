https://ria.ru/20220920/britaniya-1818014129.html

СМИ узнали, сколько Британия планирует выделить денег Украине в 2023 году

СМИ узнали, сколько Британия планирует выделить денег Украине в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2022

СМИ узнали, сколько Британия планирует выделить денег Украине в 2023 году

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на этой неделе намерена сообщить мировым лидерам о планах Лондона предоставить Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T02:17

2022-09-20T02:17

2022-09-20T03:16

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на этой неделе намерена сообщить мировым лидерам о планах Лондона предоставить Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,6 миллиарда долларов) в качестве военной помощи в 2023 году, утверждает газета Financial Times.Трасс, которая встретилась со многими лидерами на государственных похоронах Елизаветы II в понедельник в Лондоне, во вторник, как ожидается, прибудет в Нью-Йорк и объявит о намерении продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, пишет газета. Во время визита она проведет двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Кроме того, во вторник Трасс проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.В конце августа власти Британии заявляли, что страна с момента начала российской специальной операции на территории Украины выделила Киеву 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.Ранее Британия уже объявляла о планах помощи Украине - в августе Борис Джонсон, уже бывший премьер страны, объявил о новом пакете военной помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов (63,5 миллиона долларов), который включает ракетные системы, 850 микродронов Black Hornet и 2 тысячи других беспилотников.

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Максим Горбачев

украина, великобритания, в мире