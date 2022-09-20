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Нижегородская область будет развивать сотрудничество со странами БРИКС - РИА Новости, 20.09.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220920/briks-1818067093.html
Нижегородская область будет развивать сотрудничество со странами БРИКС
Нижегородская область будет развивать сотрудничество со странами БРИКС - РИА Новости, 20.09.2022
Нижегородская область будет развивать сотрудничество со странами БРИКС
Нижегородская область намерена развивать сотрудничество со странами БРИКС, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:15
2022-09-20T11:15
нижегородская область
экономика
глеб никитин
нижегородская область
нижний новгород
брикс
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Нижегородская область намерена развивать сотрудничество со странами БРИКС, сообщает пресс-служба правительства региона."Правительством Нижегородской области разработана комплексная программа по развитию сотрудничества со странами БРИКС на 2022−2024 годы, включающая более 110 мероприятий в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, спорта, здравоохранения, культуры и туризма", - говорится в сообщении.Как сообщили в областном департаменте внешних связей, документ утвержден губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным."Программа предусматривает восемь направлений взаимодействия, среди которых промышленная кооперация, организация бизнес-миссий, проведение совместных выставок, семинаров и мастер-классов. Также планируется подписать ряд двусторонних соглашений об установлении партнерских и побратимских отношений с китайскими, индийскими и бразильскими регионами и муниципалитетами, что, в свою очередь, позволит более интенсивно укреплять сотрудничество между странами "пятёрки" в целом и наметить пути для решения общих проблем и задач", - цитирует пресс-служба слова Никитина.По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, в сложившейся международной обстановке межрегиональное и межмуниципальное взаимодействие выступает одним из основных механизмов достижения национальных целей, отвечая задаче по укреплению партнерства между странами-участницами."В этом контексте Международный муниципальный форум БРИКС+, который состоится 24−26 ноября в Санкт-Петербурге, станет эффективной площадкой, где регионы и муниципалитеты разных стран поделятся опытом в сфере эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, производства медицинского и иного оборудования, ликвидации экологического ущерба", - приводятся в сообщении слова Гусевой.Она отметила, что в рамках мероприятия планируется подписание трех меморандумов о намерении установления побратимских связей между нижегородскими и китайскими муниципалитетами, в частности, между Нижним Новгородом и Харбином, Арзамасом и Хуаншанем, Вознесенским муниципальным районом и уездом Шанчжи.
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экономика, глеб никитин, нижегородская область, нижний новгород, брикс, россия
Нижегородская область, Экономика, Глеб Никитин, Нижегородская область, Нижний Новгород, БРИКС, Россия
11:15 20.09.2022
 
Нижегородская область будет развивать сотрудничество со странами БРИКС

Нижегородская область будет развивать сотрудничество со странами БРИКС на 2022−2024 годы

© Depositphotos / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Depositphotos / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Нижегородская область намерена развивать сотрудничество со странами БРИКС, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Правительством Нижегородской области разработана комплексная программа по развитию сотрудничества со странами БРИКС на 2022−2024 годы, включающая более 110 мероприятий в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, спорта, здравоохранения, культуры и туризма", - говорится в сообщении.
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Как сообщили в областном департаменте внешних связей, документ утвержден губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
"Программа предусматривает восемь направлений взаимодействия, среди которых промышленная кооперация, организация бизнес-миссий, проведение совместных выставок, семинаров и мастер-классов. Также планируется подписать ряд двусторонних соглашений об установлении партнерских и побратимских отношений с китайскими, индийскими и бразильскими регионами и муниципалитетами, что, в свою очередь, позволит более интенсивно укреплять сотрудничество между странами "пятёрки" в целом и наметить пути для решения общих проблем и задач", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, в сложившейся международной обстановке межрегиональное и межмуниципальное взаимодействие выступает одним из основных механизмов достижения национальных целей, отвечая задаче по укреплению партнерства между странами-участницами.
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"В этом контексте Международный муниципальный форум БРИКС+, который состоится 24−26 ноября в Санкт-Петербурге, станет эффективной площадкой, где регионы и муниципалитеты разных стран поделятся опытом в сфере эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, производства медицинского и иного оборудования, ликвидации экологического ущерба", - приводятся в сообщении слова Гусевой.
Она отметила, что в рамках мероприятия планируется подписание трех меморандумов о намерении установления побратимских связей между нижегородскими и китайскими муниципалитетами, в частности, между Нижним Новгородом и Харбином, Арзамасом и Хуаншанем, Вознесенским муниципальным районом и уездом Шанчжи.
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