Нижегородская область будет развивать сотрудничество со странами БРИКС
Нижегородская область будет развивать сотрудничество со странами БРИКС на 2022−2024 годы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Нижегородская область намерена развивать сотрудничество со странами БРИКС, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Правительством Нижегородской области разработана комплексная программа по развитию сотрудничества со странами БРИКС на 2022−2024 годы, включающая более 110 мероприятий в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, спорта, здравоохранения, культуры и туризма", - говорится в сообщении.
Как сообщили в областном департаменте внешних связей, документ утвержден губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
"Программа предусматривает восемь направлений взаимодействия, среди которых промышленная кооперация, организация бизнес-миссий, проведение совместных выставок, семинаров и мастер-классов. Также планируется подписать ряд двусторонних соглашений об установлении партнерских и побратимских отношений с китайскими, индийскими и бразильскими регионами и муниципалитетами, что, в свою очередь, позволит более интенсивно укреплять сотрудничество между странами "пятёрки" в целом и наметить пути для решения общих проблем и задач", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, в сложившейся международной обстановке межрегиональное и межмуниципальное взаимодействие выступает одним из основных механизмов достижения национальных целей, отвечая задаче по укреплению партнерства между странами-участницами.
"В этом контексте Международный муниципальный форум БРИКС+, который состоится 24−26 ноября в Санкт-Петербурге, станет эффективной площадкой, где регионы и муниципалитеты разных стран поделятся опытом в сфере эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, производства медицинского и иного оборудования, ликвидации экологического ущерба", - приводятся в сообщении слова Гусевой.
Она отметила, что в рамках мероприятия планируется подписание трех меморандумов о намерении установления побратимских связей между нижегородскими и китайскими муниципалитетами, в частности, между Нижним Новгородом и Харбином, Арзамасом и Хуаншанем, Вознесенским муниципальным районом и уездом Шанчжи.