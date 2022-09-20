https://ria.ru/20220920/blinken-1818011887.html

Блинкен заверил в приверженности США миру между Арменией и Азербайджаном

Блинкен заверил в приверженности США миру между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 20.09.2022

Блинкен заверил в приверженности США миру между Арменией и Азербайджаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, он заверил в готовности Вашингтона сделать РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T01:39

2022-09-20T01:39

2022-09-20T01:47

в мире

энтони блинкен

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818012601_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_275f8e4495f9c62228408155fb189ec4.jpg

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, он заверил в готовности Вашингтона сделать все для урегулирования разногласий между этими странами.Встреча проходит на полях ежегодной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вскоре после очередного обострения армяно-азербайджанского конфликта с боевыми действиями и потерями обеих сторон."Мы воодушевлены тем фактом, что бои прекратились и за последние несколько дней не было новых военных действий", - сказал Блинкен перед встречей главы МИД Армении Арарата Мирзояна с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.Блинкен сказал, что получил от лидеров обеих стран заверения в готовности к миру и назвал "решительное и настойчивое дипломатическое взаимодействие" лучшим путем его достижения.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220920/pelosi-1818008723.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, энтони блинкен, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе