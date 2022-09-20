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Блинкен заверил в приверженности США миру между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 20.09.2022
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Блинкен заверил в приверженности США миру между Арменией и Азербайджаном
Блинкен заверил в приверженности США миру между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 20.09.2022
Блинкен заверил в приверженности США миру между Арменией и Азербайджаном
Госсекретарь США Энтони Блинкен принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, он заверил в готовности Вашингтона сделать РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T01:39
2022-09-20T01:47
в мире
энтони блинкен
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, он заверил в готовности Вашингтона сделать все для урегулирования разногласий между этими странами.Встреча проходит на полях ежегодной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вскоре после очередного обострения армяно-азербайджанского конфликта с боевыми действиями и потерями обеих сторон."Мы воодушевлены тем фактом, что бои прекратились и за последние несколько дней не было новых военных действий", - сказал Блинкен перед встречей главы МИД Армении Арарата Мирзояна с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.Блинкен сказал, что получил от лидеров обеих стран заверения в готовности к миру и назвал "решительное и настойчивое дипломатическое взаимодействие" лучшим путем его достижения.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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в мире, энтони блинкен, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Энтони Блинкен, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
01:39 20.09.2022 (обновлено: 01:47 20.09.2022)
 
Блинкен заверил в приверженности США миру между Арменией и Азербайджаном

Госсекретарь Блинкен заверил в приверженности США миру между Арменией и Азербайджаном

© Министерство иностранных дел Республики АрменияВстреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена
© Министерство иностранных дел Республики Армения
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, он заверил в готовности Вашингтона сделать все для урегулирования разногласий между этими странами.
Встреча проходит на полях ежегодной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вскоре после очередного обострения армяно-азербайджанского конфликта с боевыми действиями и потерями обеих сторон.
"Мы воодушевлены тем фактом, что бои прекратились и за последние несколько дней не было новых военных действий", - сказал Блинкен перед встречей главы МИД Армении Арарата Мирзояна с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Блинкен сказал, что получил от лидеров обеих стран заверения в готовности к миру и назвал "решительное и настойчивое дипломатическое взаимодействие" лучшим путем его достижения.
"Противоречия между Арменией и Азербайджаном не имеют военного решения. Но есть, как мне кажется, путь к устойчивому миру, который разрешает противоречия путем дипломатии. США готовы сделать все, что в их силах, для поддержки этих усилий", - заявил он.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

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В миреЭнтони БлинкенАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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