07:17 20.09.2022 (обновлено: 07:18 20.09.2022)
В Китае выразили благодарность Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня
Профессор Гао Чжикай заявил, что китайский народ благодарен Путину за позицию по Тайваню
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.
На прошлой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, Путин заявил, что Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе. По его словам, Россия "твердо, на деле придерживается принципа "одного Китая".
"Перед лицом запугивания со стороны США, Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен", - сказал Гао Чжикай.
Он также отметил, что то, что Путин демонстрирует такую позицию в момент, когда США продвигают свой законопроект "О политике в отношении Тайваня", еще больше стимулирует китайский народ поддерживать хорошие российско-китайские отношения.
Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов, а также присвоение статуса "основного союзника США вне НАТО". После утверждения профильным комитетом законопроект "О политике в отношении Тайваня" переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.