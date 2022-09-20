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В Китае выразили благодарность Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня - РИА Новости, 20.09.2022
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В Китае выразили благодарность Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня
В Китае выразили благодарность Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня - РИА Новости, 20.09.2022
В Китае выразили благодарность Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня
Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T07:17
2022-09-20T07:18
в мире
владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.На прошлой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, Путин заявил, что Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе. По его словам, Россия "твердо, на деле придерживается принципа "одного Китая".Он также отметил, что то, что Путин демонстрирует такую позицию в момент, когда США продвигают свой законопроект "О политике в отношении Тайваня", еще больше стимулирует китайский народ поддерживать хорошие российско-китайские отношения.Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов, а также присвоение статуса "основного союзника США вне НАТО". После утверждения профильным комитетом законопроект "О политике в отношении Тайваня" переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, китай, сша, шос, россия
В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, США, ШОС, Россия
07:17 20.09.2022 (обновлено: 07:18 20.09.2022)
 
В Китае выразили благодарность Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня

Профессор Гао Чжикай заявил, что китайский народ благодарен Путину за позицию по Тайваню

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.
На прошлой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, Путин заявил, что Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе. По его словам, Россия "твердо, на деле придерживается принципа "одного Китая".
"Перед лицом запугивания со стороны США, Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен", - сказал Гао Чжикай.
Он также отметил, что то, что Путин демонстрирует такую позицию в момент, когда США продвигают свой законопроект "О политике в отношении Тайваня", еще больше стимулирует китайский народ поддерживать хорошие российско-китайские отношения.
Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов, а также присвоение статуса "основного союзника США вне НАТО". После утверждения профильным комитетом законопроект "О политике в отношении Тайваня" переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 11:36
Китай ценит взгляд России на провокации США у Тайваня, заявили в МИД КНР
 
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