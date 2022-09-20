https://ria.ru/20220920/agressiya-1818278024.html

Ковитиди: атаки на Донбасс после референдума сочтут агрессией против России

Ковитиди: атаки на Донбасс после референдума сочтут агрессией против России - РИА Новости, 20.09.2022

Ковитиди: атаки на Донбасс после референдума сочтут агрессией против России

Вероятные атаки Киева на Луганскую и Донецкую Народную Республики после оглашения итогов референдумов нужно будет расценивать как агрессию против России,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T20:53

2022-09-20T20:53

2022-09-20T21:06

специальная военная операция на украине

в мире

киев

луганская народная республика

донецкая народная республика

ольга ковитиди

денис пушилин

леонид пасечник

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вероятные атаки Киева на Луганскую и Донецкую Народную Республики после оглашения итогов референдумов нужно будет расценивать как агрессию против России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных", - сказала она.По словам сенатора, ни одно государство в мире не имеет права воспрепятствовать свободному волеизъявлению людей в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях."Любое нарастание военной активности со стороны Украины и их военных пособников отныне должно расцениваться воспрепятствование реализации демократических принципов. Киев обязан придерживаться режима тишины и не мешать свободному выбору народа, а в последующем найти в себе мужество воспринять с демократической стойкостью результаты народных референдумов, подчинившись воле народа", - подчеркнула Ковитиди.По ее словам, население освобожденных территорий имеет право на восстановление исторической справедливости и проведение законных референдумов о присоединении к России, которая способна защитить своих граждан.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220919/referendum-1817969324.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

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